Skandaliczny artykuł w „The Irish Times”. Ambasada RP: Polska nigdy nie kolaborowała z Niemcami

W odróżnieniu od rządów innych państw w Europie, Polska nigdy nie kolaborowała z nazistowskimi Niemcami – oświadczyła we wtorek ambasada Polski w Dublinie w odpowiedzi na publikację dziennika „The Irish Times”, w której postawiono tezę, że podczas II wojny światowej Polacy współpracowali z Trzecią Rzeszą.

– Polska nie jest odpowiedzialna za Holokaust. Przypadki kolaboracji, takie jak szantażowanie czy wydawanie Żydów, były potępiane i traktowane z całą surowością przez Polskie Państwo Podziemne i rząd na uchodźstwie. Często zapomina się o tym, że tylko w okupowanej Polsce osoby pomagające Żydom i ich rodziny natychmiast karano śmiercią – czytamy w liście placówki do redaktora naczelnego „The Irish Times” Paula O'Neilla, opublikowanym na koncie ambasady na Twitterze.

Polish Embassy reacts again to the spread of false narratives about Poland now and during #WWII published in The Irish Times. Poland never collaborated with the Nazi Germans.#FactsMatter #Holocaust #PolesSavingJews #PolishRighteous pic.twitter.com/KsepbS8FJo