Donald Tusk nagrał filmik z banknotami. To przemilczał

Przewodniczący PO, Donald Tusk nakręcił filmik, na którym narzeka na za dużą jego zdaniem podwyżkę dla prezydenta RP i za małe dla nauczycieli. Przemilczał jednak fakt, że ogromne podwyżki dostali prezydenci miast z PO, on sam ma najwyższą emeryturę w Polsce, a gdy rządził płace nauczycieli zamroził.

W filmiku premier rządu odpowiedzialnego za kilkusetmiliardową lukę vatowską oskarżył Zjednoczoną Prawicę o kradzieże.

Jak kradną, jak się dzielą? pic.twitter.com/7EYgTtRkVk — Donald Tusk (@donaldtusk) July 27, 2022

Za czasów PO wiele rodzin żyło w nędzy, dzieciom proponowano szczaw i mirabelki. Gdy rządy Donalda Tuska upadły, los polskich rodzin, nie tylko dzięki świadczeniom realizowanym w ramach, ale także dzięki, znacznie się poprawił. jednak zdaniem lidera opozycji to właśnie teraz „ta władza okrada każdego dnia polskie rodziny”.

Lider PO krytykuje obecne podwyżki dla nauczycieli, ale nie przypomina, że jego rząd zamroził nauczycielom pensje. Nie wspomina o podwyżkach, jakie otrzymali jego koledzy partyjni pełniący funkcje prezydentów miast. Z rozmowy Rafała Trzaskowskiego z Onetem wynika, że dostał on podwyżkę w wysokości ponad 3 tys. zł – zatem znacznie większą, niż ta, z której Donald Tusk rozlicza Andrzeja Dudę.



Nota bene pracownicy niemiecko-szwajcarskiego portalu wyśmiali pobory prezydenta Warszawy twierdząc, że sami zarabiają więcej.



Zaś samemu Tuskowi przysługuje, jak wyliczały media, największa emerytura w Polsce (ok. 20 tys. zł z instytucji europejskich i ok. 10 tys. zł z ZUS). Jako szef Rady Europejskiej zarabiał początkowo ok. 105 tys. zł, po czym otrzymał 35 tys. zł podwyżki (17,5 razy więcej niż prezydent Andrzej Duda obecnie).

Nie ma informacji, by szef PO zrezygnował z pobierania emerytury do czasu, gdy skończy 67 lat. Do takiego wieku, za jego rządów, mieli czekać na emeryturę Polacy.