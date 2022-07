Facebookowy profil PO jak SokzBuraka

Gdy Jarosław Kaczyński powiedział, że siła nabywcza 1 euro to w Niemczech mniej niż 3 zł, na profilu Platformy Obywatelskiej przekręcono jego słowa. Potem zmieniono sens wypowiedzi Przemysława Czarnka o jedzeniu mniej, a innym razem zmanipulowano wypowiedź Krzysztofa Tchórzewskiego ws. zapasów węgla. Wszystko w odstępie kilku dni i, jak można przypuszczać, świadomie.

Siła nabywcza pieniądza to nie kurs waluty

Manipulacja słowami Czarnka. Minister pozywa

„Dziś euro kosztuje 4,7 zł, ale według prezesa Kaczyńskiego euro w Niemczech nie jest warte więcej niż 3 złote” – napisano 4 lipca na profilu PO na Facebooku. Przygotowano też specjalną grafikę i dodano: „Euro po 3 zł? Tak było w 2008 roku”. Dzień wcześniej sygnał do zajęcia się tą sprawą dał na Twitterze sam Donald Tusk.Zobacz także -> Jarosław Kaczyński: Przyjęcie euro byłoby potężnym uderzeniem w polską gospodarkę 2 lipca tłumaczył jedynie, że wartość nabywcza 1 euro w Niemczech wynosiła w 2021 r. tyle, co mniej więcej 2,5 zł w Polsce. Każdy kto rozumie z ekonomii więcej niż 2+2 wiedział, o co chodzi. Tłumaczyli to nawet publicyści „Wyborczej”. Reszta mogła szybko doczytać w internecie. Dla administratorów profilu PO sprawa musiała być jasna – tym bardziej, że od wypowiedzi Kaczyńskiego do publikacji ich posta minęło 48 godzin.„To człowiek całkowicie oderwany od rzeczywistości” – komentowali sympatycy PO wprowadzeni w błąd.– dodawali.Cel administratorów został osiągnięty. Post zdobył 1300 udostępnień i 5000 polubień. A że jego odbiorcy zostali zmanipulowani? Trudno.Kilka dni później minister edukacji Przemysław Czarnek został zapytany przez „Super Express”, czy w związku z drożyną będzie unikał restauracji i barów.Mimo to, tabloid napisał „Minister Czarnek edukuje Polaków: Jedźcie mniej.”

Szef resortu natychmiast to sprostował. Poinformował na Twitterze, że sens jego wypowiedzi zmanipulowano i odesłał do treści artykułu, w którym żaden fragment nie wskazywał, iż faktycznie zalecał Polakom ograniczyć posiłki – wynikało to jedynie z chwytliwego tytułu.



Mimo interwencji ministra i natychmiastowego skierowania sprawy do sądu, cztery dni później administratorzy profilu PO opublikowali grafikę z opisem: „Złote rady PiS - na drożyznę minister Czarnek zaleca mniej jeść".



Post zdobył setki polubień i udostępnień. „I to jest sposób polityków na pomoc? Karygodne” – oburzali się na zmanipulowane słowa wyborcy Platformy Obywatelskiej. „Sam się spasł, a nam będzie przygłup dawał głupie rady” – dodawali wprowadzeni w błąd internauci.

Nigdy nie powiedziałem takich słów. Wzywam @Platforma_org Przew. @donaldtusk oraz wszystkich członków tej organizacji do zaprzestania rozpowszechniania KŁAMSTW na mój temat i zamieszczenia przeprosin na oficjalnej stronie PO i na kontach w mediach społecznościowych. https://t.co/jjSxUCEHcu pic.twitter.com/hRMVcMwwmW — Przemysław Czarnek (@CzarnekP) July 19, 2022

Tchórzewski i węgiel

Spotkania z „mieszkańcami”

Najnowsza manipulacja dotyczy z kolei posła Krzysztofa Tchórzewskiego, byłego ministra energii.„Kolejny dzień, kolejna »złota rada« od rządzących! Dzisiaj, minister Tchórzewski powiedział, że– napisano na Facebooku Platformy Obywatelskiej. Co więcej, posłużono się nawet cytatem i napisano, że zdaniem polityka PiS: „Każdy gospodarz, jak jest solidny, to już się zaopatrzył". Zobacz także -> Dodatek węglowy przyjęty przez Sejm. Tak głosowali posłowie Czy Tchórzewski coś takiego powiedział? Nie.Pytany przez dziennikarzy o węgiel przyznał jedynie, że w ostatnich dniach był w rodzinnej wsi,Nie była to więc opinia polityka, tylko jego sąsiadów, lokalnych gospodarzy.W najnowszym wideo PO oskarża natomiast PiS, że nie potrafi zorganizować spotkania z mieszkańcami tak, jak robią to oni. Jako wzór kontaktu ze zwykłymi wyborami podano i pokazano ostatnią wizytę Bartosza Arłukowicza (posła PO) w Turowie. Tymczasem chodzi o spotkanie, podczas którego polityk zaliczył wpadkę, bo zaczął pytać zgromadzonych, dlaczego ich sąsiedzi nie przyszli. Wtedy okazało się, że duża część rzekomych mieszkańców to osoby z zupełnie innego miasta – Szczecinka, gdzie PO działa znacznie prężniej niż w Turowie. Wszystko się nagrało, a szerzej o sprawie można przeczytać TUTAJ.

Co więcej, w materiale pojawił się zarzut, że mieszkańcy zamiast przychodzić na spotkania z politykami PiS, wolą organizować wymierzone w nich protesty.



W ostatnich dniach najgłośniejszy taki protest (w mieście do którego przyjechał Jarosław Kaczyński) zorganizowano w Kórniku. Okazało się, że jego inicjatorką była… radna Koalicji Obywatelskiej Magdalena Kosakowska. To ona apelowała w sieci o liczne przybycie, a potem najgłośniej obrażała polityków PiS. Internauci ujawnili, że druga z kobiet, która krzyczała do megafonu „jeb** PiS” to również nieprzypadkowa „mieszkanka”, ale Beata André, działaczka Nowoczesnej i reprezentantka oddalonego o 30 kilometrów Swarzędza.



Osoby, które drwiły z uczestników spotkania PiS w Inowrocławiu, to także samorządowcy związani z Platformą Obywatelską, a tym razem również z Porozumieniem Ryszarda Brejzy, w tym wiceszef Rady Miejskiej Grzegorz Kaczmarek. Gdy z kolei Jarosław Kaczyński przyjechał do Konina, a grupka osób puściła z megafonu wulgarną piosenkę, szybko ustalono, że trzymający megafon to Jacek Kwiatkowski, były poseł partii Ruch Palikota.



Media od lat informowały, że Platforma Obywatelska opłaca twórcę hejterskiego profilu SokzBuraka, na którym pojawiają się kłamstwa uderzające w polityków PiS. Jak dotąd tak oczywiste i liczne manipulacje nie były jednak publikowane na oficjalnym profilu partii.





Niedawnym propagandowym pomysłem PO było twierdzenie, jakoby Prawo i Sprawiedliwość "zwoziło ludzi" na spotkania. To zobaczmy, z kim Bartosz Arłukowicz spotkał się W TUROWIE. Kwintesencja Platformy - sama robi to, co zarzuca innym.#Orwell pic.twitter.com/eM9DOc6XLY — Radosław Fogiel (@radekfogiel) July 25, 2022