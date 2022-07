Roznegliżowany drag queen i 3-letnie dzieci. Interweniowała policja

Do zdarzenia doszło w Reading w Wielkiej Brytanii. W jednej z tamtejszych bibliotek zorganizowano spotkanie mężczyzny przebranego za kobietę z dziećmi w wieku 3-11 lat. Przed wejściem do budynku pojawiła się grupa oburzonych osób, które protestowały i krytykowały rodziców przyprowadzających swoje pociechy. Sytuacja zrobiła się groźna, a policja musiała odwieźć drag queen w bezpieczne miejsce.

Zajście miało miejsce w poniedziałek po godzinie 9 rano. Policja została wezwana do protestu, w którym uczestniczyło około 25-30 osób.



Demonstranci twierdzili, że pojawili się, aby „chronić dzieci” przed wykładem o tym, że istnieje „100 różnych płci”. Nie mieli możliwości wejścia do środka, bo do tego potrzebowali specjalnych zaproszeń.



Głównym „bohaterem” wydarzenia miał być 27-letni drag queen Sab Samuel znany jako Aida H Dee – ubierający się w wyzywające kolorowe stroje z cekinami, czerwoną perukę i stosujący mocny makijaż.

„Daily Mail” informuje, że ostatecznie drag queen musiał dostać ochronę policji i być eskortowany w bezpieczne miejsce.



Z kolei „The Sunday Telegraph” przypomina, że biblioteka w której planowano całe wydarzenie, od tygodni otrzymywała listy rodziców apelujących o odwołanie imprezy deprawującej, jak pisali, młodych obywateli. „Drag show to rozrywka tylko dla dorosłych, nieodpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym” – argumentowali.



Sab Samuel zapewnił już w sieci, że nie zamierza zawiesić swoich planów objazdu po kolejnych angielskich miastach i edukowania dzieci o gender. Zaapelował, by rodzice przyprowadzali na kolejne spotkania z nim jak najwięcej dzieci.