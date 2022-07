Gazprom zmniejszył przesył gazu przez Nord Stream 1

Zgodnie z zapowiedziami rosyjski koncern Gazprom wstrzymał rano pracę kolejnej turbiny gazociągu Nord Stream 1. Tym samym przesył gazu do Niemiec został zmniejszony do około 20 proc. maksymalnej przepustowości.

Gazprom utrzymuje, że powodem dalszego zmniejszenia mocy przesyłowej są prace konserwacyjne.Według informacji płynących z Moskwy zdolność produkcyjna rosyjskiej tłoczni musiała zostać ograniczona do 14 mln m sześc. dziennie.



Jeszcze we wtorek przepustowość gazociągu Nord Stream 1 wynosiła dwa razy tyle.



Zdaniem mediów „upychane pod dywanem błędy rządzących zaczęły w końcu spod niego wychodzić”. „Zależność od Rosji była wynikiem jednoczesnej rezygnacji z atomu i węgla aprobowanej przez niemal wszystkie opcje polityczne” – zauważa dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.



Szantaż gazowy Rosji poskutkował wznowieniem debaty o powrocie do energetyki jądrowej. W związku z zagrożeniem niedoboru gazu opozycyjna chadecja i współrządząca FDP domagają się przedłużenia pracy ostatnich trzech elektrowni atomowych, a także przywrócenia kilku z tych, które zostały już wyłączone.