Apokaliptyczne burze w Indiach. Kilkadziesiąt ofiar piorunów

Co najmniej 20 osób zginęło w wyniku gwałtownych burz, jakie nawiedziły stan Bihar. Władze stanu wzywają mieszkańców do niewychodzenia z domów do czasu poprawy pogody.

Częstotliwość śmiertelnych porażeń jest w Indiach szczególnie duża ze względu na panujący tam klimat i liczbę osób pracujących na zewnątrz. W Indiach w trakcie sezonu monsunowego od rażenia piorunem giną każdego roku setki osób.



Premier stanu zalecił instalację piorunochronu na wszystkich budynkach rządowych, szpitalach i szkołach. Obiecał członkom rodzin ofiar 400 tys. rupii rekompenstaty (ok. 23 tys. zł).



Stan Bihar jest szczególnie narażony na uderzenia błyskawic ze względu na swoje położenie. Dane satelitarne pokazują, że liczba burz w Indiach między 1995 a 2015 r. gwałtownie wzrosła.