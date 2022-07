Gliński o stratach wojennych. „Mamy rozpoczętych 125 procesów restytucyjnych”

System odzyskiwania strat wojennych działa w tej chwili bardzo sprawnie. Mamy rozpoczętych 125 procesów restytucyjnych – ocenił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

– Mamy rozpoczętych 125 procesów restytucyjnych, polegających na sprawdzaniu proweniencji dzieł i udowadnianiu, że są one polskimi stratami – poinformował w TVP Info szef MKiDN .



W rozmowie odniósł się także do polskich muzeów, podkreślając że oferta muzealna w Polsce jest duża. Zaznaczył także, że „nasi muzealnicy są bardzo sprawni”.



– Chociażby na Wawelu Skarbiec Koronny zbudowano w ciągu roku, głównie za pieniądze ministerialne, bo ja nie szczędzę pieniędzy, jeżeli one są dobrze wydawane – powiedział. Zwrócił uwagę na to, że dzięki Skarbcowi Koronnemu „mamy po raz pierwszy od kilkuset lat pokazany splendor polskiego skarbu”.



– To bardzo ciekawa wystawa, która jest tłumnie odwiedzana – podkreślił.

Nowa wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

– Dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie otwieramy także nową wystawę „4 x Nowoczesność”, na którą za chwilę jadę – powiedział minister. Jak wyjaśnił, wystawa jest poświęcona modernizmowi.– To był bardzo ciekawy kierunek w sztuce, ale także i polityce państwowej dotyczącej budowy wspólnoty poprzez rozwiązania w architekturze, designie, w sztuce – podkreślił.

Siedziba dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu

W rozmowie Gliński przypomniał, że udało się również uzyskać nową siedzibę dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu.– To najstarsze polskie muzeum poza granicami kraju, założone w 1870 r. przez hrabiego Platera. Przez lata służyło Polsce za granicą – podkreślił.Wyjaśnił, że „było ono zagrożone, ponieważ zamek, w którym się mieściło, jest własnością gminy, która postanowiła tym zamku zrealizować coś innego”. – Niestety, rząd szwajcarski też nie chciał pomóc – dodał.Gliński zaznaczył, że w tym miejscu mieści się Muzeum, a także Instytut Pileckiego, który zakupił ten budynek dla państwa polskiego. – Mam nadzieję, że również będzie tam Instytut Polski – powiedział.

Ukrainian Freedom Orchestra

źródło: pap

Szef MKiDN był także pytany o Ukrainian Freedom Orchestra.– Jest to czwarta inicjatywa budowania w Polsce instytucji kultury, która jedzie w tournée po świecie. Opowiada o wojnie na Ukrainie, aby nie pozwolić zasnąć elitom zachodnim – podkreślił.Przypomniał, że jest to inicjatywa Teatru Wielkiego-Opery Narodowej oraz Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Zespół prowadzi kanadyjska dyrygentka pochodzenia ukraińskiego Keri-Lynn Wilson.