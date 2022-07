Lider niemieckiej opozycji przed wizytą w Polsce: Zostaliśmy oszukani

Szef CDU Friedrich Merz w środę przyjeżdża do Warszawy, gdzie spotka się m.in. z liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim. W wywiadzie przed wyjazdem do Polski polityk oskarża niemiecki rząd o oszukiwanie opinii publicznej i parlamentu w sprawie dostaw ciężkiej broni na Ukrainę. Zwraca też uwagę na zaufanie, jakie Berlin traci nie tylko w kraju, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce.

Jak informowaliśmy we wtorek, w czasie środowej wizyty Merza w Warszawie dojdzie do spotkania nie tylko z premierem polskiego rządu, ale także kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim.



– Strona niemiecka zwróciła się z prośbą o takie spotkanie – powiedział portalowi tvp.info rzecznik PiS Radosław Fogiel.



Merz: Rząd Scholza sam siebie rozbija

W środę w gazetach należących do grupy medialnej Funke ukazał się wywiad z szefem CDU, który stoi na czele delegacji klubu parlamentarnego CDU/CSU – największego klubu opozycyjnego w Bundestagu.Merz nie kryje, że całkowicie stracił zaufanie do rządu kierowanego przez Olafa Scholza.„Musimy podjąć dyskusję o tym, czy nasz rząd zasługuje jeszcze na zaufanie w naszym kraju, ale także w Europie Środkowej i Wschodniej” – mówi lider niemieckiej opozycji. Zaznacza, że, a partie należące do koalicji rządowej FDP i Zieloni proponują bezpośrednie dostawy broni na Ukrainę.„Niemiecka opinia publiczna i parlament zostały oszukane. Niemiecki rząd nie robi tego, co Bundestag uchwalił, a mianowicie wysłanie (na Ukrainę – red.) ciężkiej broni” – podkreśla Merz.Jego zdaniem rząd „sam siebie rozbija”, a problem ujawnił „niezdolność” Scholza do rządzenia krajem.