Oburzające uzasadnienie wyroku ws. nawoływania do zabójstwa abp. Jędraszewskiego

Poznański sąd uniewinnił Marka M., który symulował podcięcie gardła dmuchanej lalce z wizerunkiem abp. Marka Jędraszewskiego. Według sądu M. nie nawoływał do zabójstwa metropolity krakowskiego, a jego występ „mieścił się w granicach wyznaczonych wolnością artystyczną, wolnością słowa, prawem do krytyki i wyrażenia opinii”. Apelację od wyroku złoży stołeczna prokuratura.

Pod koniec czerwca poznański sąd uniewinnił Marka M. oskarżonego o nawoływanie do zabójstwa abp. Marka Jędraszewskiego. M. w sierpniu 2019 r. podczas wyborów Mr Gay Poland w Poznaniu jako drag queen Mariolkaa Rebell wystąpił z dmuchaną lalką, która miała doczepione do głowy zdjęcie abp. Marka Jędraszewskiego.



Z ustaleń prokuratury wynika, że przy słowach odtwarzanej piosenki „...zabiłam go”, mężczyzna zasymulował podcięcie nożem gardła duchownego, a dla spotęgowania efektu wykorzystał sztuczną krew.



Przypomnijmy, Prokuratura Okręgowa w Warszawie oskarżyła Marka M. o publiczne nawoływanie do zabójstwa duchownego, znieważenie arcybiskupa Kościoła rzymskokatolickiego i innych osób tego wyznania oraz o nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych. Czyny zarzucane mężczyźnie zagrożone są karą do trzech lat pozbawienia wolności.

a – jej zdaniem – oskarżony nie przekroczył „granicy praw wyrażania opinii”, a jego działanie nie należy do „sfery wyznaczonej mową nienawiści”.

Serwis wpolityce.pl ujawnił w środę treść pisemnego uzasadnienia decyzji sędzi Trzcińskiej, według której Marek M. „cierpiał” z powodu słów abp. Jędraszewskiego o „tęczowej zarazie”.



„Nie negował, że w czasie występu przebił serce – swoje serce – z którego leciała substancja przypominająca krew – na dowód tego, jak bardzo słowa wypowiedziane przez abp Marka Jędraszewskiego go zraniły” – napisała sędzia w uzasadnieniu.





Sąd: Media zmanipulowały jego interpretację

„Nie negował, że w czasie występu w tył lalki wbił nożyczki, aby z lalki mogło zejść powietrze – co symbolizować miało utratę stanowiska przez Marka Jędraszewskiego, w związku z wypowiedziami przez niego słowami o „tęczowej zarazie”. „Według sędzi prokuratura „nie przedstawiła żadnego dowodu, który mógłby podważyć wersję oskarżonego”, a śledczy „nie zachowali należytej staranności i ostrożności przy weryfikowaniu poprawności wniosków, do jakich doszli przedstawiciele mediów”.

Dalej wskazała: „Oskarżony nie może ponosić odpowiedzialności za to, w jaki sposób zmanipulowano interpretację jego występu w materiałach opublikowanych w internecie na potrzeby wzbudzenia zainteresowania mas, wywoływania burzy medialnej (…)”.



„Tym samym Sąd w zachowaniu oskarżonego, który miał wykonać coś na kształt tańca z gołą lalką, do której przymocował wizerunek osoby publicznej, nie dopatrzył się znieważenia i uznał, że występ ten mieścił się w granicach wyznaczonych wolnością artystyczną, wolnością słowa, prawem do krytyki i wyrażenia opinii” – napisała sędzia.



W rozmowie z portalem tvp.info rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz przekazała, że sporządzana jest apelacja od wydanego wyroku.