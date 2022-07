Sceny jak z filmu w Warszawie. Zatrzymano Gruzinów [WIDEO]

Warszawska policja zatrzymała dwóch obywateli Gruzji. Sprawa dotyczy kradzieży aut. Nagranie z akcji funkcjonariuszy pokazano w sieci.

Wał Miedzeszyński to ulica prawobrzeżnej Warszawy prowadząca wzdłuż brzegu Wisły od Saskiej Kępy do granicy miasta.



To tam w środę po godzinie 4 rano policjanci Komendy Stołecznej Policji zatrzymali dwóch obywateli Gruzji.



„Działania trwają. Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań” – piszą funkcjonariusze.



Nagranie akcji policjantów z grupy działającej w ramach wydziału do walki z przestępczością samochodową jest już dostępne w sieci.



