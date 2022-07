Trzaskowski obrażony na Niemców? Nie sfinansowali mu Campusu

Rafał Trzaskowski nie otrzyma na drugą edycję Campusu Polska Przyszłości żadnych pieniędzy od niemieckich fundacji – donosiły media, według których w tej sprawie przeciwko Trzaskowskiemu lobbował Donald Tusk. O Niemcach prezydent Warszawy mówił w mediach, jednak już w ostrzejszym tonie. – To nie Niemcy powinni mówić, jak powinien wyglądać system instytucjonalny Unii Europejskiej – oświadczył.

We wtorek Rafał Trzaskowski był gościem Polsat News, gdzie był pytany o kontrowersyjne słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza.





Trzaskowski o słowach Scholza

#wieszwiecej Polub nas

Koniec z narodowymi działaniami w pojedynkę, szkodzącymi Europie jako całości. Na narodowe weta, np. w polityce zagranicznej, nie możemy sobie już po prostu pozwolić, jeśli nasz głos ma być słyszalny w świecie konkurujących ze sobą mocarstw – mówił szef niemieckiego rządu.Trzaskowski skrytykował niemiecką politykę. – Zastanawiam się, gdzie byli niemieccy politycy, kiedy myśmy przekonywali, żeby mówić jednym głosem znacznie bardziej dobitnie, jeśli chodzi o sprawy energetyczne. Na przykład dzisiaj wszyscy mówią o jednych zakupach UE. Kiedy myśmy to proponowali, Niemcy mówili: nie, to jest nasza prerogatywa – komentował wiceszef Platformy Obywatelskiej.– dodawał.

Przypomnijmy, na przełomie sierpnia i września Rafał Trzaskowski organizuje drugą edycję Campusu Polska Przyszłości, podczas którego politycy PO będą rozmawiali z młodzieżą. To niejedyna taka inicjatywa PO; pod patronatem Donalda Tuska partia chce organizować podobny, alternatywny Campus.



Wiceszef PO zapewnia, że nie widzi w tym konkurencji, a jedynie „zarażenie ideą”.





Campus bez pieniędzy z Niemiec

źródło: polsat news, portal tvp.info

Jak informował z kolei „Wprost”, Campus Trzaskowskiego odbędzie się w tym roku bez wsparcia finansowego z niemieckich fundacji: finansowanie wstrzymała Fundacja Adenauera, na co namawiać miał sponsorów sam Donald Tusk.– Organizatorzy Campusu poszli po pieniądze do Fundacji Adenauera, tak jak przed rokiem. Na co mieli usłyszeć od Niemców: jaka kasa? Jaki Campus? Była u nas pani posłanka Platformy, która rok temu zabiegała o pieniądze na Campus i powiedziała, że żadnego Campusu już nie będzie. I chce pieniądze na MeetUp – powiedział rozmówca wprost.pl.