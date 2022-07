Wiceszef MSZ w CNN: Kilka państw UE uzależniało Europę od Rosji

Wiceminister spraw zagranicznych RP Paweł Jabłoński (PiS) był gościem amerykańskiej stacji CNN. Polityka pytano m.in. o relacje z Rosją. – Błędna polityka kilku państw UE przez lata osłabiała Europę, uzależniała ją od Rosji, wywołała u Putina przekonanie, że przemocą i kłamstwem osiągnie swoje cele – zaznaczał Jabłoński. Dodawał, że Polska ostrzegała przed najgorszymi scenariuszami, szczególnie gdy Rosja zorganizowała wysyłanie na nasze granice nielegalnych imigrantów.

Paweł Jabłoński pytany o niektóre zapewnienia formułowane przez Rosjan oceniał, że ich wiarygodność jest zerowa.



Przypomniał, że armia Władimira Putina ostrzelała Odessę w niecałą dobę po podpisaniu porozumień ws. zboża.



Wiceminister zaznaczył, że jeśli ktoś nadal wierzy w dobre chęci Rosjan i jakiekolwiek zapewnienia z ich strony, to jest ślepy, naiwny albo działa na rzecz rosyjskich interesów.

– Trzeba zmusić ich do wycofania się z agresji, do przestrzegania międzynarodowego prawa. Sama rozmowa i negocjacje z przestępcą nie są opcją, bo on zawsze będzie oszukiwał, kłamał i wykorzystywał, co tylko może, bo widzi, że to może przynieść skutek – wyjaśniał polityk Prawa i Sprawiedliwości.



Dodawał, że polski rząd latami ostrzegał przed Rosją – szczególnie przez ostatni rok, gdy reżim w Moskwie wykorzystywał nielegalnych imigrantów, aby przerzucać ich do Polski przez Białoruś.



Kilka miesięcy przed agresją Rosji na Ukraine (w listopadzie 2021 r.) premier Mateusz Morawiecki odwiedził 11 krajów w sześć dni. Przekonywał, że zagrożenie ze strony Putina jest poważne i należy temu przeciwdziałać.



Część przywódców państw nie wierzyła w wojenny scenariusz. Byli przekonani, że ich partner z Moskwy nie zniszczy wieloletnich umów biznesowych dla swoich mocarstwowych zapędów.

Błędna polityka kilku państw UE przez lata osłabiała Europę, uzależniała ją od Rosji, wywołała u Putina przekonanie że przemocą i kłamstwem osiągnie swoje cele. Jeśli chcemy temu zapobiec, cały Zachód musi trwale zmienić podejście do Rosji – mówiłem w @cnn u @biannagolodryga pic.twitter.com/UZXwx4g2HZ — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) July 27, 2022

źródło: Portal tvp.info, CNN

