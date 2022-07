Kursy walut w środę 27 lipca. Dzisiejszy kurs euro, dolara i franka szwajcarskiego

W środę 27 lipca notowania złotego umacniają się względem głównych walut. Ile kosztuje dolar, euro czy frank szwajcarski?

Złoty w środę rano zyskał wobec euro 0,06 proc. i kosztował 4,75 zł; we wtorek ok. 18.30 euro kosztowało 4,77 zł.



Polska waluta umocniła się również wobec dolara, który kosztował w porannym handlu 4,68 zł, o 0,37 proc. mniej, niż dzień wcześniej po południu, kiedy to dolar był wyceniany na 4,71 zł.



Złoty w środę rano zyskał także wobec franka szwajcarskiego, który kosztował 4,86 zł – o 0,27 proc. mniej niż we wtorek ok. 18.30, wówczas frank kosztował 4,89 zł.



