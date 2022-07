Ukraińcy ostrzelali most. Symboliczne uderzenie i poważny problem Rosjan

Siły Zbrojne Ukrainy potwierdziły, że celowo uszkodziły strategiczny Most Antonowski. Celem akcji było m.in. utrudnienie Rosjanom przerzucania ciężkiego sprzętu do i z Chersonia.

W nocy Ukraińcy ponownie ostrzelali Most Antonowski, który łączy Chersoń z terenami okupowanymi przez Rosjan.



Jak podaje agencja Ukrinform, przedstawicielka Dowództwa Operacyjnego „Południe” wskazała na utrzymanie kontroli ogniowej nad ważnymi szlakami transportowymi i logistycznymi, które mają krytyczne znaczenie dla przeciwnika.



Uszkodzenie mostu oznacza, że najeźdźcy nie będą mogli swobodnie manewrować – przemieszczać sił i amunicji.

To też symboliczny sygnał wysłany w świat, że Ukraińcy nie chcą dopuścić do kolejnego sfałszowanego referendum, po którym Moskwa ogłosiłaby aneksję nowego regionu.



Siły Zbrojne Ukrainy zaznaczają, że uszkodzony most znajduje się na terytorium ich państwa, więc ich działania miały wymiar „filigranowy”. „Chodzi nam o powstrzymanie działań wroga, a nie niszczenie infrastruktury” – zaznaczono.



W sieci pojawiły się filmy, na których widać, że uszkodzenia faktycznie miały za zadanie uniemożliwić transport ciężkiego sprzętu, a nie zniszczenie budowli.

Херсонське видання «Мост» опублікувало відео з Антонівського мосту після ударів ЗСУ �� pic.twitter.com/DukiwoFeFL — Ukrinform (@UKRINFORM) July 27, 2022

��Жителі Херсона та місцеві колаборанти підтвердили удар ЗСУ по Антонівському мосту.



Єдина в радіусі 80 км переправа через Дніпро - все. Тепер окупанти не зможуть отримувати підкріплення та опинилися в оточенні з найкращим сценарієм - здачею у полон. pic.twitter.com/1UHBwNN2Yo — Bihus.Info (@bihusinfo) July 27, 2022

Typical Russian stages of accepting in Kherson:

1) “Your HIMARS now suck, haha”

2) “All Ukrainian rockets have been intercepted, the bridge is intact”

3) “The bridge is closed to all traffic”

4) “We have lots of pontoons anyway”

5) “It was done by American operators, not Ukraine” — Illia Ponomarenko�� (@IAPonomarenko) July 27, 2022

Telegram channels from #Kherson report that the Antonovsky bridge is being attacked again.



There is no confirmed information on the state of the bridge yet. pic.twitter.com/f1vkdU3Ut3 — NEXTA (@nexta_tv) July 27, 2022