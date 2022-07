Ogromna kumulacja w loterii. Do wygrania ponad miliard dolarów

Aż 1,02 miliarda dolarów wyniesie pula głównej wygranej w najbliższym losowaniu loterii Mega Millions w USA – poinformowała agencja Associated Press. To efekt kilkumiesięcznej kumulacji.

Od 29 losowań, tj. od 15 kwietnia, nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Przewidywana pula przeznaczona na główną nagrodę w najbliższym piątkowym losowaniu będzie czwartą co do wielkości w historii tej loterii.



W przypadku wygranej zwycięzca może zdecydować się na jeden z dwóch wariantów – na jednorazową wypłatę wygranej sumy pomniejszonej o podatki – 602,5 mln dolarów (na taką opcję decyduje się większość wygrywających) albo wypłacanie kwoty 1,02 mld dolarów w corocznych ratach przez 30 lat.



Szansa na główną wygraną w loterii Mega Millions wynosi 1 do 302,5 mln.