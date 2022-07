Członek małpiego gangu odstrzelony. Agresywne makaki nadal terroryzują mieszkańców

Zaczęło się od ataków na dzieci i bezbronne kobiety, skończyło na napaściach na seniorów i dorosłych mężczyzn. Władze japońskiego miasta Yamaguchi długo były bezradne wobec agresywnego gangu makaków. W końcu postanowiły sięgnąć po drastyczne metody – i jest pierwszy sukces. Jak podają urzędnicy, złapano i zabito samca ze stada, które stało za atakami.

W ostatnich tygodniach odnotowano blisko 50 zgłoszeń od osób, które zostały zaatakowane w mieście położonym w zachodniej części wyspy Honsiu. Napięcia między małpami a tamtejszą ludnością istniały od zawsze, jednak nigdy nie było aż tylu incydentów w tak krótkim czasie.



Na niektórych obszarach kraju są uznawane za szkodniki, zjadające uprawy i wchodzące do domów. – Początkowo atakowane były tylko dzieci i kobiety. Ostatnio ofiarami padły także osoby starsze i dorośli mężczyźni – powiedział urzędnik.





Macaque attacks in Yamaguchi on the news this morning pic.twitter.com/NxXgcfNyPW