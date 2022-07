CPK: 11 wykonawców dokumentacji projektowej inwestycji kolejowych

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wyłoniła jedenastu wykonawców dokumentacji projektowej dla kolejowych inwestycji CPK; szacowana wartość wszystkich zamówień to ponad 7 mld zł netto – poinformowała spółka. Obecnie to największa w Europie umowa ramowa na tego typu prace – dodano.

Celem przetargu było wybranie przedsiębiorstw, którym CPK przez osiem lat będzie mogła zlecać zadania projektowe w uproszczonym trybie postępowań wykonawczych. Wśród wytypowanych podmiotów znalazło się 11 konsorcjów zrzeszających firmy (łącznie 27 spółek) projektowe z Polski, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Korei Południowej.



„Szacowana wartość wszystkich zamówień to łącznie ponad 7 mld zł netto. Jest to obecnie największa w Europie umowa ramowa na tego typu prace” – przekazała spółka.



W zakres kolejowych prac projektowych wejdą m.in. elementy tzw. igreka (Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław/Poznań), tzw. CMK Północ (wydłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej przez CPK w stronę Płocka, Włocławka i Trójmiasta) czy nowa linia Katowice – Kraków.



Znajdują się tam też odcinki przez rejony wykluczone dziś transportowo, np. Ostrołęka – Łomża – Giżycko, Katowice – Jastrzębie-Zdrój – Ostrawa, Łętownia – Rzeszów czy Trawniki – Krasnystaw – Zamość.

Wiarygodni partnerzy i krótszy czas postępowań

CPK coraz bliżej. Nowy projekt w Sejmie Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego to kolejny krok w ramach przygotowań do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego – wskazał pełnomocnik... zobacz więcej

– W pierwszym etapie postępowania ramowego ocenialiśmy doświadczenie personelu.To rozwiązanie sprawdziło się już m.in. przy inwentaryzacjach środowiskowych CPK, pracach budowlanych na terenie Portu Solidarność czy usługach inżyniera kontraktu – powiedział prezes spółki CPK Mikołaj Wild.Jak podała spółka, zlecenia w ramach umowy ramowej będą dotyczyć: materiałów do decyzji środowiskowych, koncepcji programowo-przestrzennych (KPP), projektów i opracowań na potrzeby decyzji lokalizacyjnych i pozyskiwania nieruchomości, projektów budowlanych do uzyskania pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych i dokumentacji służącej wyłonieniu wykonawców robót budowlanych.Spółka CPK będzie miała możliwość zlecania usług projektowych w różnych konfiguracjach w zależności od aktualnych potrzeb na przykład albo na dokumentację projektową całego procesu inwestycyjnego, albo tylko na wybrane wyżej wspomniane opracowania projektowe.

Najważniejsze będą kryteria jakościowe

Umowa ramowa umożliwia spółce CPK sprawniejszy i szybszy wybór kontrahentów w następujących po nich uproszczonych zamówieniach wykonawczych. W zakończonym postępowaniu spółka oceniała wyłącznie kryteria jakościowe (głównie kryterium doświadczenia personelu).– Oferty cenowe będą brane pod uwagę w następnym kroku, podczas uproszczonych zamówień wykonawczych kierowanych do zakwalifikowanych wykonawców – podano.Podpisana umowa na prace projektowe to jedna z kilku już umów ramowych procedowanych przez spółkę CPK. W ostatnich dniach został zawarty kontrakt z wykonawcami prac przygotowawczych na terenie planowanego Portu Solidarność.

Centralny Port Komunikacyjny

źródło: pap

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Inwestycje kolejowe CPK umożliwią dojazd do CPK z większości miast w Polsce w czasie do 2,5 godz.CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.