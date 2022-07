„Kuriozalny” pomysł ZNP. Stracili ćwierć miliona na inwestycji w whisky

Związek Nauczycielstwa Polskiego stracił prawie 250 tys. zł zainwestowane w produkty firmy specjalizującej się w kupowaniu whisky w beczkach – poinformowała Wirtualna Polska. Skąd pomysł na tak kuriozalną inwestycję? Zarządzany przez Sławomira Broniarza ZNP nabrał wody w usta.

Dziennikarze WP dotarli do sprawozdania finansowego ZNP za 2021 r. W dokumencie znajduje się wzmianka o redukcji wartości inwestycji w produkty firmy Stilnovisti do zera. Firma ta – czytamy – oferuje inwestycje w beczki whisky i w wino; swoich klientów zapewnia, że lokowane przez nich środki są bezpieczne.



„Założenie inwestycji w whisky jest dość proste: inwestor decyduje, ile pieniędzy chce na ten cel przeznaczyć, a firma, z której usług decyduje się skorzystać, zakupuje alkohol w beczkach, który na przestrzeni lat powinien zyskać na wartości” – opisuje portal.



„Wyjątkowość inwestycji w beczki whisky polega na tym, że są one niezależne od rynków finansowych, więc nawet możliwość wystąpienia kryzysu gospodarczego nie ma na nie wpływu” – twierdzi firma.



WP wyjaśnia, że inwestujący w whisky nie przechowuje alkoholu, a odpowiada za to wskazana firma. „Istotą jest zarobek, a nie to, by alkohol kiedykolwiek trafił do inwestora” – czytamy.

Na inwestycji w whisky ZNP w kilka lat stracił ogromne pieniądze. Jak podają dziennikarze, w sprawozdaniu finansowym ZNP za 2017 r. wartość produktów Stilnovisti wynosiła 248,5 tys. zł. Jednak kilka lat później wartość nabytych produktów spadła do zera.





Postępowanie prokuratorskie

źródło: Wirtualna Polska, portal tvp.info

Rzeczniczka ZNP Magdalena Kaszulanis przekazała, że w sprawie Stilnovisti „toczy się postępowanie prokuratorskie, w którym Związek ma status jednego z pokrzywdzonych”.Rzeczniczka nie chciała udzielić więcej informacji. „Nie chciał z nami również oficjalnie porozmawiać nikt inny z ZNP, włącznie z członkami zarządu. Nie mamy zatem potwierdzenia ze strony ZNP, że inwestycja dotyczyła beczek whisky, ale Związek również nie zaprzeczył, gdy zadaliśmy takie pytanie” – podaje WP.Sprawę skomentowała osoba „blisko związana z ZNP” chcąca zachować anonimowość. –. A gdy do tego dodamy, że na tej inwestycji straciliśmy pieniądze, zamiast zarobić, można się załamać nad głupotą niektórych – mówi rozmówca WP.