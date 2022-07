Polskie służby zidentyfikowały rosyjskie obozy filtracyjne

Polskie służby wywiadowcze zidentyfikowały kilka miejsc, które są wykorzystywane jako obozy lub więzienia filtracyjne dla Ukraińców – poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Takie miejsca znajdują się między innymi w Doniecku, Dokuczajewsku, Manhuszu i Nowoazowsku.

Według ustaleń wywiadowczych w więzieniach i obozach Rosjanie weryfikują zatrzymanych, szukając osób z doświadczeniem bojowym oraz urzędników administracji ukraińskiej. Ci, którzy nie budzą zastrzeżeń najeźdźców, są na ogół deportowani do Rosji, a część z nich jest siłą wcielana do rosyjskiej armii i wysyłana na front.



– Osoby wzbudzające wątpliwości są poddawane brutalnym represjom. Są torturowane, wymuszane są na nich zeznania lub oświadczenia przeciwko Ukrainie lub trafiają przed sąd w ramach propagandowych pokazowych procesów politycznych – informuje Stanisław Żaryn.



Polskie służby wywiadowcze informują, że Rosjanie wykorzystują byłe siedziby organów lokalnych władz ukraińskich, w szczególności lokalnej policji i Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. W regionach, w których Rosjanom nie udało się adaptować budynków przejętych w wyniku agresji, miejsca filtracji organizowane są w formie miasteczek i obozów namiotowych. Proces weryfikacji zatrzymanych Ukraińców ma trwać od kilku godzin do kilkunastu dni.



– W tym czasie odbywają się przesłuchania przez FSB, prowadzona jest analiza skonfiskowanych przedmiotów, w tym nośników danych, a nawet aktywności w mediach społecznościowych. Rosjanie sprawdzają, czy zatrzymani mają ślady walk na ciele, a nawet jakie posiadają tatuaże. Jeśli ktoś wzbudzi choćby cień podejrzeń, staje się obiektem represji, które mogą kończyć się śmiercią – dodał rzecznik.



Szacuje się, że do tej pory do więzień i obozów filtracyjnych trafiło ponad 1,5 mln Ukraińców, którzy w dużej części trafili przymusowo do Rosji. Wśród uwięzionych i przesiedlonych są tysiące dzieci.

