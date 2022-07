Zaskakujące oświadczenie Kamali Harris: Jestem kobietą [WIDEO]

Po tym, jak w USA wycofano się z prawa do aborcji na życzenie, trwa ideologiczna wojna. Wiceprezydent USA Kamala Harris jest oburzona. Swoje najnowsze wystąpienie zaczęła dość przewrotnie mówiąc, że jest kobietą, a jej zaimki to „ona” i „jej”. – No dobrze… ale czym jest kobieta? – ironizują teraz przedstawiciele Republikanów.

Kamala Harris spotkała się z przedstawicielami społeczności osób niepełnosprawnych. Podczas swojego wystąpienia krytykowała odrzucenie sprawy Roe przeciwko Wade. O co chodzi?



Sąd Najwyższy USA orzekł ostatnio, że amerykańska konstytucja nie gwarantuje prawa do aborcji, a sprawa regulacji aborcji leży w gestii władz stanowych. Sąd odwrócił tym samym dotychczasowy stan prawny obowiązujący od 1973 roku i precedensową decyzję w sprawie Roe przeciwko Wade.



Kolejne stany korzystają teraz z możliwości, by ograniczać prawo do aborcji na życzenie. Budzi to sprzeciw środowisk domagających się pełnego dostępu do przerywania ciąży.



Kamala Harris sympatyzująca ze społecznością LGBT stwierdziła, że „decyzja w wyjątkowy sposób wpłynie” na społeczność niepełnosprawnych i może mieć dla nich negatywne skutki.

– Nazywam się Kamala Harris, moje zaimki to ona/jej.– zaczęła swoje przemówienie Demokratka Kamala Harris.

Wywołało to natychmiastową reakcję Republikanów. Zgadzają się co do koloru ubrania, ale pytają, jak Harris oceniła, że jest kobietą.



Nawiązują w ten sposób do dyskusji, jaka wybuchła w Stanach Zjednoczonych na początku tego roku. Lewicowa sędzia Sądu Najwyższego USA Ketanji Brown Jackson została wówczas zapytana, kim jest kobieta. Tłumaczyła się wówczas, że nie może tego określić, ponieważ nie dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu biologii. Republikanie przekonywali wówczas, że nie potrzeba wielkiej wiedzy, aby odróżnić kobietę od mężczyzny. Przeciwko takiemu stawianiu sprawy protestowały środowiska LGBT.



„Kiedy używasz zaimków, aby się przedstawić, zakładam, że wszystko, co masz do powiedzenia, jest tak samo idiotyczne jak twoje wprowadzenie” – oceniła na Twitterze Lauren Boebert, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej.



„Ale czym jest kobieta?” – ironizuje również Andrew Clyde (kolejny republikański członek Izby Reprezentantów) udostępniając nagranie z wypowiedzią Kamali Harris.