W Arabii Saudyjskiej powstaną najdłuższe na świecie drapacze chmur. Zamieszka w nich 9 mln osób. Z prostego wyliczenia wynika, że planowana inwestycja pomieściłaby populację jednej czwartej mieszkańców Polski. Jak przekonuje książę Mohammed bin Salman, czeka nas cywilizacyjna rewolucja i znajdzie to odzwierciedlenie także w architekturze.

Z planów udostępnionych przez branżowy serwis Dezeen (potwierdził je także następca saudyjskiego tronu książę Mohammed bin Salman) wynika, że dwa równoległe wieżowce o wspólnej nazwie Mirror Line – każdy o długości 105 mil (czyli ok. 170 km) – połączone zostaną mostami. Pod nimi będzie kursował szybki pociąg dla mieszkańców, przy czym kurs z jednego końca wieżowca do drugiego potrwa 20 minut.



Budowla ta ma stworzyć nowy rodzaj aglomeracji, tzw. miasto liniowe, The Line. Inwestycja zlokalizowana jest w strefie biznesowej Neom – zaawansowanej technologicznie inwestycji położonej nad Morzem Czerwonym (północno–zachodnia Arabia Saudyjska).





Zaprojektowana przez amerykańskie studio Morphosis Architects, równoległa para wieżowców The Mirror Line osiągnie 500 m wysokości i jedynie 200 szerokości (stąd możliwość połączenia budynków mostami). Stanie się 12. najwyższym budynkiem na świecie, a przy tym – zdecydowanie najdłuższym. Cała inwestycja docelowo ma być zasilana energią ze źródeł odnawialnych i powinna zostać oddana do użytku w 2030 r.



Jak oświadczył książę Mohammed bin Salman: „Podczas zapowiedzi miasta The Line w zeszłym roku zobowiązaliśmy się do cywilizacyjnej rewolucji, która stawia ludzi na pierwszym miejscu w oparciu o radykalną zmianę w planowaniu urbanistycznym. Ujawnione dzisiaj projekty przeznaczone dla pionowo warstwowych społeczności rzucą wyzwanie tradycyjnym płaskim, poziomym miastom i stworzą model ochrony przyrody i większego dobrostanu człowieka”.

#SaudiArabia ���� plans to construct two parallel skyscrapers up to 1,600 feet tall and stretching for 75 miles across mountains and feature high speed rail, a sports stadium, a yacht marina, and huge facilities.



- ‘ The Mirror Line ’ will house around five million residents. @WSJ pic.twitter.com/jbkYFAUeyI — Mohammed Alhamed (@M7Alhamed) July 24, 2022

źródło: pap

Na zaprezentowanych wizualizacjach widać, że fasady liniowych bloków w całości pokryte są lustrzanym szkłem. Pomiędzy nimi bujnie rozwija się zaś parkowa roślinność.