Koronawirus w Polsce. Kolejny tydzień rośnie liczba zakażeń, ale są też dobre dane

Koronawirus w Polsce. W środę 27 lipca wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o 3721 nowych przypadkach COVID-19 w Polsce. Jak zauważył, to wzrost o 30 proc. w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia, czyli mniejszy niż w ostatnich dniach. Mniejszy jest też współczynnik reprodukcji wirusa.

KORONAWIRUS – RAPORT



Wiceminister zdrowia pytany był w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o aktualną sytuację epidemiczną w Polsce, w tym o to, czy wraca epidemia COVID-19 i czy w sierpniu będzie szczyt kolejnej fali zakażeń.





Nowe dane o COVID-19 w Polsce

#wieszwiecej Polub nas

Pacjenci z koronawirusem. Głównie przemęczenie i bóle głowy

– Dzisiejsze dane to 3721 nowych przypadków. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to tutaj jest dość dobra wiadomość. Może jest to pojedynczy dzień i trudno wyciągać może wnioski, ale to jest wzrost tylko o 30 proc. jak popatrzymy tydzień do tygodnia.Widzimy, że ten przyrost nie jest aż tak duży. Także wczorajsze dane pokazują, że spada współczynnik r, czyli ten. W tej chwili wynosi 1,3, a był prawie 1,5 dla całego kraju. Widać, że on zaczyna powolutku spadać – powiedział Kraska.Jego zdaniem „naprawdę niepokojące jest to, że jednak jedna trzecia wszystkich testów, które wykonujemy, to są testy dodatnie”.– Mam nadzieję, że ta sytuacja się unormuje, aczkolwiek wczorajsze dane, jeśli chodzi o ilość osób, które są hospitalizowane – tutaj także nastąpił wzrost, to jest jakby ta konsekwencja tych dużych ilość nowych przypadków. W tej chwili to jest. Poprzednio było ponad 1500. To jest dość duży przyrost, aczkolwiek lekarze, którzy opiekują się na co dzień tymi pacjentami sygnalizują, że to jest zdecydowanie inny stan kliniczny niż to było poprzednio – podał.

Pytany, jaki to jest stan kliniczny, jakie objawy mają pacjenci, powiedział, że najczęściej są to objawy przemęczeniowe, bóle głowy, złe samopoczucie, stan podgorączkowy.



– Wydaje nam się, że po prostu jesteśmy przeziębieni, to latem się zdarza, mamy kontakt z różnym wahaniem temperatury, przebywamy w pomieszczeniach klimatyzowanych. U osób, które trafiali do naszych szpitali w poprzednich falach, procent zajętości miąższu płucnego to było najczęściej 50-60-70 proc. już na wejściu, teraz to kilkanaście procent. Czyli ten stan pacjentów jest zdecydowanie lżejszy, aczkolwiek ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma więcej chorób i jest osobą starszą, to czasem ta błaha infekcja może być dla niego... – mówił.





Ryzyko zgonu z powodu COVID-19 znacznie mniejsze

źródło: Polskie Radio, PAP, portal tvp.info

Dopytywany, czy to oznacza, że obecnie prawdopodobieństwo trafienia do szpitala i śmierci na COVID-19 jest dużo mniejsze niż w poprzednich falach, odpowiedział, że zdecydowanie tak.– Powiedziałem, że ta śmiertelność w naszym kraju dotyczy głównie osób powyżej 60. roku życia, osoby młodsze przechodzą zdecydowanie lepiej, dlatego skierowaliśmy do tej grupy drugą dawkę (przypominającą szczepienia – red.). Zachęcamy bardzo te osoby, aby to szczepienie przyjąć – zaznaczył.