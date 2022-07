W Rosji powstanie fabryka Bayraktarów? Putin chce współpracować

Władimir Putin zabiega o współpracę z turecką firmą Baykar, która produkuje słynne drony Bayraktar. Poinformował o tym prezydent Turcji Recep Erdogan na kongresie Partii Sprawiedliwości i Rozwoju – podała stacja CNN Türk.

– Putin powiedział mi, że chce pracować z Baykarem. Zaproponował założenie fabryki w Rosji – powiedział Erdogan dodając, że podobną ofertę przedstawiły też Zjednoczone Emiraty Arabskie.



Radio Swoboda podaje, że 5 sierpnia prezydent Turcji planuje spotkać się Władimirem Putinem w Soczi. Media spekulują, że strony mogą rozmawiać o współpracy właśnie w zakresie dronów.



Prezes Baykaru Haluk Bayraktar powiedział wcześniej w wywiadzie dla CNN, że firma nie ma planów sprzedaży dronów do Rosji.





Dron Bayraktar TB2

źródło: cnnturk.com, radio swoboda, portal tvp.info

Drony produkcji tureckiej są w ukraińskiej armii od 2018 roku. Po rozpoczęciu wojny dostawy tureckiej broni zaczęły przeszkadzać Moskwie. W związku z tym Turcja utajniła swoją sprzedaż Bayraktarów do Kijowa.Bayraktar TB2 to maszyna o długości 6,5 metra i 12-metrowej rozpiętości skrzydeł. Może pokonać maksymalnie 4 tys. km. Dron porusza się z prędkością do 222 km na godzinę, a praktyczny pułap, na którym może operować, wynosi 6750 metrów.