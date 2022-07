Dziennikarz z Czech zrobił zakupy u siebie, w Polsce i Niemczech. Oto wyniki

Inflacja w Europie jest rekordowa. Wzrosty cen w poszczególnych krajach różnią się, ale praktycznie wszędzie notują skok niewidziany od lat. Dziennikarz jednego z czeskich portali postanowił więc porównać ceny tych samych towarów w sklepach tej samej sieci w trzech różnych krajach. Najtaniej było w Polsce.

Dziennikarz portalu seznamsprawy.cz zrobił jednakowe zakupy w marketach sieci Lidl w Polsce, Niemczech i Czechach.



W jego koszyku znalazły się podstawowe produkty, takie jak m.in. mięso, pieczywo i nabiał.



„Otrzymana kwota na paragonie wyniosła 1181 koron (nieco ponad 229 zł) w Czechach, 1110 koron (ok. 215,5 zł) w Niemczech po przewalutowaniu i 838 koron w Polsce (niecałe 163 zł)” – podsumowano.



„Zaoszczędzenie 342 koron na zakupach w Polsce tłumaczy, dlaczego na miejscowym parkingu jest tyle samochodów z czeskimi tablicami rejestracyjnymi” – przyznał autor.



Co ciekawe, z przeprowadzonej analizy wynika, że ceny w naszym kraju wzrosły mniej dotkliwie niż w Niemczech i Czechach.



Podobne porównanie cen Czesi prezentowali bowiem pięć miesięcy temu. Zestawiając dane z lipca i z lutego podkreślili, że cena koszyka produktów w Czechach wzrosła o 102 korony (prawie 20 zł), w Niemczech o 135 koron (przeszło 26 zł), a w Polsce o 28 koron, czyli ok. 5 zł.

Srovnali jsme ceny s Polskem a Německem. Zatímco v Česku stejný nákup od února zdražil o 102 korun a v Německu o 135 korun, v Polsku jsme si připlatili jen 28 korun. Česko je bez slev nejdražší, se slevami platíme stejně jako Němci.https://t.co/0y7ZSjYkNr — Seznam Zprávy (@SeznamZpravy) July 25, 2022