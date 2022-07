Polscy strażacy i policjanci gaszą pożar w Czechach. „Zrzucili 120 ton wody”

Polscy strażacy i policjanci biorą udział w gaszeniu pożaru Parku Narodowego Czeska Szwajcaria. We wtorek wieczorem zrzucili z policyjnego śmigłowca na płonący las 120 ton wody – poinformował komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Wczoraj 120 ton wody spadło na pożar… brawo! Wspaniała praca Polska Policja i PSP. ❤️🚒🇵🇱💪🏻👍🏻✌🏻 pic.twitter.com/q63FyPrYwA — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 27, 2022

Polacy są pierwszą zagraniczną ekipą wspierającą Czechów w walce z ogniem. We wtorek po południu wylecieli z Warszawy policyjnym śmigłowcem S-70i Black Hawk. Maszyna jest wyposażona w specjalny zbiornik na wodę, tzw. Bambi Bucket, o pojemności około 3 tys. litrów.



Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w skład grupy ratowniczej do udziału w akcji na terytorium Republiki Czeskiej wchodzi załoga policyjnego śmigłowca i trzech strażaków Państwowej Straży Pożarnej.



Na miejscu policyjni lotnicy i strażacy z Polski współdziałają z czeskimi jednostkami, które już od niedzielnego poranka walczą z żywiołem. Pożar trawi lasy w parku narodowym Czeska Szwajcaria.

������‍♂️��‍������ policyjni lotnicy i strażacy PSP pomagają czeskim jednostkom ratowniczym gasić pożar lasu w pobliżu miejscowości Hrensko. To pierwsza taka akcja obu służb na terenie Republiki Czeskiej. W działaniach wykorzystują zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 ton. pic.twitter.com/Beu7dByaWq — Polska Policja ���� (@PolskaPolicja) July 27, 2022

Szef czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Vit Rakuszan powiedział we wtorek, że na apel o pomoc w gaszeniu trwającego tam od niedzieli pożaru lasu pozytywnie odpowiedziały Polska, Słowacja i Włochy.





źródło: portal tvp.info, PAP

Do walki z żywiołem skierowano 83 zespołów czeskiej straży pożarnej, liczące ok. 400 strażaków z siedmiu regionów Czech. W akcji biorą udział cztery śmigłowce i dwa samoloty. Tylko połowa strażaków należy do zawodowej straży pożarnej, pozostali to ochotnicy.Pożar lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł w niedzielę rano. We wtorek dowódcy akcji ratowniczej informowali, że żywioł rozprzestrzenił się na obszarze o powierzchni