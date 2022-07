Cukru dużo, to klienci spanikowali. W Niemczech sprzedawany jest po 3,7 zł

Ceny cukru w Polsce sięgają nawet 7 zł. Eksperci podkreślają, że klienci w naszym kraju ruszyli do sklepów i kupują po kilkanaście kilogramów, chociaż cukru nie brakuje ani w Polsce, ani w Europie. W dużej mierze ceny stały się więc spekulacyjne. „Ten sam producent w Niemczech sprzedaje cukier po 3,7 zł, a w Polsce po 5 zł” – podaje „Super Express”. Tymczasem „Agrobiznes” donosi, że nasze zapasy znacznie przekraczają roczne zapotrzebowanie, więc nadwyżkę eksportujemy.

„Agrobiznes” informuje, że Polska jest trzecim największym producentem cukru w Europie. W sezonie 2021/2022 wyprodukowaliśmy go 2 mln 300 tys. ton.



„W dyskontach brakuje cukru, bo spanikowani klienci kupują na zapas, bojąc się wzrostu cen. Na dodatek muszą rywalizować o niego z właścicielami małych sklepów” – pisze z kolei „Rzeczpospolita”.



Choć cukier znika błyskawicznie z półek, nie brakuje go ani w Polsce, ani na rynku unijnym. Nie został też po cichu wyeksportowany. „Klienci rzucili się na zakupy z nakręcającej się obawy przed jego brakiem” – pisze dziennik.



Gazeta przytaczając słowa handlowców pisze, że za mało czasu upłynęło od ostatniej paniki na początku lockdownu w 2020 r., by zapomnieć o stresie związanym z niedoborami towarów; zaznacza, że w tanich sieciach handlowych cukier masowo kupują też właściciele małych sklepów, dla których jest tam taniej niż w hurtowniach.

W Polsce wyprodukowano 340 tys. ton więcej

źródło: Portal tvp.info, Agrobiznes, PAP, Super Express, Rzeczpospolita

Dziennik zaznacza, że choć klienci w nerwowej atmosferze wykupują cukier ze sklepów, toZobacz także: Czy w Polsce zabraknie cukru? Krajowa Grupa Spożywcza odpowiada „W Europie jest 1,9 mln ton zapasów. A– czytamy.– Wszystkie dostawy do kontraktowych klientów spółki, w tym do sieci handlowych, są realizowane bez zakłóceń, po cenach zakontraktowanych w ubiegłym roku – zapewnia Marcin Lechowski, prezes Nordzucker Polska.