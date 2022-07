Zapora doprowadzi do „zagłady” białowieskich rysi? GDOŚ reaguje na tekst Agencji Reutera

Reżim Aleksandra Łukaszenki żąda, by Polska rozebrała zaporę na granicy, która chroni przed nielegalnymi migrantami. Mińsk prowokując kryzys graniczny podnosi argumenty o potrzebie ochrony flory i fauny Puszczy Białowieskiej. Podobne argumenty przedstawiła Agencja Reutera, która powołując się na jednego polskiego naukowca ostrzega, że białowieskie rysie „mogą wkrótce wyginąć”. Sprawę komentuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Kilka dni temu Agencja Reutera opublikowała depeszę dotyczącą zapory na polsko-białoruskiej granicy, która powstała po to, by chronić przed nielegalną migracją. Migrantów z Bliskiego Wschodu ściąga do swojego kraju i przerzuca pod polską granicę reżim Alaksandra Łukaszenki, który próbuje w ten sposób destabilizować sytuację na granicach UE, również Litwy i Łotwy.



Agencja Reutera powołując się na „naukowców” podawała, że ogrodzenie na granicy z Białorusią „przecinające Puszczę Białowieską utrudnia przemieszczanie się białowieskich rysi i może doprowadzić do ich wyginięcia”.





Populacja rysi podzielona?

W tekście podano, że zanim pod koniec czerwca ukończono budowę muru granicznego, „około 40 rysi, które są chronione przez polskie prawo, zamieszkiwało ten gęsty las, wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO i unijny obszar Natura 2000”.„Nie wiadomo, ile rysi zostało po polskiej stronie po wybudowaniu bariery,” – pisze agencja i powołuje się na Instytut Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk.

– Rysie wykorzystywały tereny po obu stronach granicy, miały swoje tereny po obu stronach granicy, funkcjonowały jako jedna populacja. Teraz podzielenie lasu na dwa odrębne ekosystemy spowoduje rozdzielenie populacji tych zwierząt – twierdzi przedstawiciel instytutu Rafał Kowalczyk, który był ekspertem m.in. w publikacjach oko.press.



– Podział oczywiście wpłynie na możliwość m.in. reprodukcji, wpłynie na organizację przestrzenną tej populacji, organizację społeczną, migracje, przepływ genów i może nawet doprowadzić w dłuższym okresie do wyginięcia tych rysi – alarmował Kowalczyk.



W depeszy Agencji Reutera wskazano też, iż polska Straż Graniczna twierdzi, że ogrodzenie nie stanowi m.in. przeszkody dla zwierząt, ponieważ posiada 24 bramy, przez które duże zwierzęta mogą przejść w razie potrzeby, co umożliwi ciągłą migrację.





GDOŚ odpowiada

O komentarz do tej sprawy portal tvp.info zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Rzecznik tej instytucji w rozmowie z nami podkreślił, że „Puszcza Białowieska od lat jest podzielona na dwie części przez Republikę Białorusi,

– Bariera ta nie jest wyposażona w przejścia dla zwierząt. Biegnie wzdłuż rzek granicznych i przez wszystkie najcenniejsze przyrodniczo obszary – podkreśla Piotr Otrębski.



Według naszego rozmówcy wieloletnie badania migracji żubra prowadzone przez SGGW dowodzą, że żubry z Polski nie są w stanie migrować w głąb terytorium Białorusi. – Po dotarciu do sistiemy muszą zawracać. Brak możliwości migracji wilka przez sistiemę potwierdzają z kolei dane białoruskie. Prawdopodobnie jedynym dużym ssakiem, który jest lub był w przeszłości w stanie sistiemę sforsować jest ryś – mówi.



Znane GDOŚ wyniki badań migracji rysia przedstawione przez IBL PAN dotyczą czterech osobników. Ostatnie upublicznione dane pochodzą jednak z 2010 r. Od tego czasu sistiema mogła zostać wzmocniona, doszczelniona. Jednak GDOŚ nie dysponuje danymi, które potwierdzałyby możliwość migracji rysia przez sistiemę w tym czasie.



– Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że Polska – w odpowiedzi na nieprzyjazne działania Białorusi – planując fizyczną zaporę na granicy, uwzględniła potrzebę migracji zwierząt. Przejścia dla dużych ssaków (w liczbie 24) – takich jak ryś – zaprojektowano na stwierdzonych i możliwych szlakach wędrówek przedstawicieli poszczególnych gatunków. Jednocześnie trzeba dodać, że zapora powstaje jedynie na odcinku podlaskim granicy; na długości w sumie ponad 60 km zapory nie ma – chodzi o odcinki rzek granicznych. Miejsca te stanowią dodatkowe przestrzenie do swobodnej migracji dzikich zwierząt – podkreśla nasz rozmówca.

Bariera z poszanowaniem przyrody

źródło: portal tvp.info, agencja reutera

I zaznacza, że to reżim białoruski sprowokował kryzys migracyjny na granicy, gdy zaczął realizować działania o charakterze hybrydowym. – W obliczu realnego zagrożenia bezpieczeństwa Polska musiała podjąć natychmiastowe i możliwie najskuteczniejsze działania w celu zabezpieczenia granicy państwa, a jednocześnie zewnętrznej granicy UE, strefy Schengen i NATO – mówi nam Otrębski.Podkreśla, że wzmacnianie bezpieczeństwa w tak nadzwyczajnych warunkach jest od początku realizowane z poszanowaniem przyrody. –– mówi.– Abstrahując od powyższego warto zaznaczyć, że to reżim białoruski prowokował incydenty graniczne i skierował falę migrantów właśnie w rejon Puszczy Białowieskiej, czyli obszaru najcenniejszego przyrodniczo na całym przebiegu granicy polsko-białoruskiej, co wiązało się ze wzmożona penetracją obszaru, jego zaśmiecaniem, płoszeniem zwierząt itp. Troska strony białoruskiej o dobro przyrody puszczy jest w tym kontekście hipokryzją – komentuje rzecznik.