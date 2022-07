Były współpracownik Cuomo nie żyje. Kierowca taksówki „wyrzucił go” na autostradzie

Tragiczna śmierć byłego współpracownika gubernatora Nowego Jorku Andrewa Cuomo, który odszedł ze stanowiska w niesławie po skandalu z molestowaniem. 43-letni Sidney Wolf został śmiertelnie potrącony na autostradzie, gdzie wyrzucił go wściekły kierowca taksówki.

Do tragedii doszło w niedzielę około 1.45 w nocy na drodze Coastal Highway w stanie Delaware. Sid Wolf został śmiertelnie potrącony, kiedy kierowca taksówki zatrzymał się na lewym pasie i kazał wysiąść mężczyźnie i kilkuosobowej grupie jego przyjaciół. Powodem była kłótnia.





Shocked & saddened to hear this tragic news. Sid was a phenomenal public servant who worked relentlessly for the betterment of all NY’ers



My heart goes out to Lindsey & his two young daughters



Gov Cuomo staffer killed after being ordered out of Lyft https://t.co/ODiGaWRez3