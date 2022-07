Sprzedaż kuleje, najem przyspiesza

O ile rynek sprzedaży mieszkań schłodził się w wyniku podwyżek stóp procentowych, o tyle rynek najmu rozgrzewają uchodźcy z Ukrainy. Oferty szybko znikają z serwisów – pisze „Puls Biznesu”.

„Mieszkania drożeją coraz wolniej. Po galopadzie podwyżek II kw. 2022 r. przyniósł już tylko wzrost o 16,4 proc. rok do roku – wynika z raportu serwisów Otodom i Polityka Insight”– czytamy w środowym „PB”.



Gazeta zauważa, że tempo podwyżek maleje już od dwóch kwartałów. „W IV kw. 2021 r. ceny wzrosły w ujęciu k/k o 5,2 proc., w I kw. 2022 r. już tylko o 4,6 proc., a w II – o 3,5 proc. Mieszkania wystawione na sprzedaż dłużej też dziś czekają na nabywcę” – pisze „PB”.



„Czas wyświetlania ofert sprzedaży w serwisie Otodom wydłużył się przez rok o tydzień: z 57 dni w II kw. 2021 r. do 64 dni w II kw 2022 r. Największy wzrost podaży mieszkań, bo aż o 36 proc. r/r, nastąpił na rynku wtórnym wśród najnowszych lokali, wybudowanych w latach 2016–21” – mówi cytowany przez „PB” Adam Czerniak, dyrektor ds. badań w Polityce Insight.



Zdaniem eksperta jest to prawdopodobnie efekt wystawiania na sprzedaż lokali kupowanych spekulacyjnie.