„Sprawa blokady Odessy pokazuje, jak Rosja traktuje swoje własne słowo”

Ostrzelanie Odessy w niecałą dobę po podpisaniu porozumienia w Stambule pokazuje, jak Rosja traktuje swoje własne słowo. Warto o tym pamiętać, oceniając rosyjską wiarygodność – powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński został zapytany o to, czy po ostrzelaniu przez Rosjan portu w Odessie już po podpisaniu porozumienia w Stambule są jakiekolwiek perspektywy dla transportu ukraińskiego zboża.



– Rosja w niecałą dobę po podpisaniu tego porozumienia i przyjęciu na siebie zobowiązania pokazała, jak w bezczelny sposób traktuje swoje własne słowo. To pokazuje rosyjską wiarygodność w szerszym sensie, warto o tym pamiętać zawsze, gdy mówi się o traktowaniu Rosji jako wiarygodnego partnera – powiedział Jabłoński.



Rosja chce destabilizacji Europy

Zdaniem wiceministra celem Rosji jest wywołanie maksymalnego poziomu destabilizacji nie tylko w regionie konfliktu, ale globalnie.

– Jeśli blokada portów ukraińskich doprowadzi do klęski głodu np. w Afryce, to klęska ta doprowadzi z kolei do zwiększonej migracji do Europy i zdestabilizuje nasz kontynent – mówił.



Dopytywany o inne możliwości transportu ukraińskiego zboża Jabłoński przyznał, że transport kanałami lądowymi ma mniejszą przepustowość, ale też ma znaczenie.



– Dlatego od wielu tygodni wspieramy Ukrainę w tym zakresie i dajemy dodatkowe możliwości, aby ten transport mógł się odbywać również poprzez szlak lądowy do polskich portów, a także do innych portów, podobne działania podejmuje na istotną skalę Rumunia – powiedział wiceszef MSZ.



Pytany o wsparcie sojuszników, przyznał, że jest to proces, a dziś brakuje nam potrzebnego wsparcia, ale pojawiła się inicjatywa UE tzw. szlaków solidarnościowych. Chodzi m.in. o zwiększenie przepustowości połączeń kolejowych, a także tworzenie alternatywnych lądowych szlaków komunikacyjnych z użyciem innych portów.

Wsparcie sojuszników i ochrona szlaków morskich

– Inicjatywa ta nadal jest w fazie przygotowawczej – dodał.Pytany o możliwości skutecznej ochrony szlaków morskich, Jabłoński przyznał, że na razie nie jest to możliwe, z uwagi na agresję militarną Rosji.– Wszystkie działania, które wspierają Ukrainę w osłabianiu zdolności bojowej Rosji, prowadzą do podwyższania poziomu bezpieczeństwa – powiedział Jabłoński.– Jeśli Rosja zostanie odcięta od możliwości atakowania szlaków morskich, będziemy mogli mówić o zwiększonym bezpieczeństwie – dodał.W piątek przedstawiciele Ukrainy i Rosji podpisali z Turcją i ONZ dwie oddzielne „lustrzane” umowy odblokowujące eksport ukraińskiego zboża przez porty Morza Czarnego. Zawarte w Stambule porozumienie ma zagwarantować bezpieczne korytarze morskie do trzech portów: Odessy, Czarnomorska i Piwdennego.

Według ONZ pełne wdrożenie porozumienia zajmie kilka tygodni. W sobotę przed południem, kilkanaście godzin po rozmowach w Stambule, rosyjska armia zaatakowała Odeski Morski Port Handlowy pociskami manewrującymi typu Kalibr.



Dwie rakiety zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza, a dwa pociski trafiły w obiekty infrastruktury portowej. Kilka osób zostało rannych. Do ponownych ataków na ukraińskie porty doszło we wtorek rano.



W poniedziałek ministerstwo infrastruktury Ukrainy oznajmiło, że przygotowuje się do eksportu zboża drogą morską mimo rosyjskich ostrzałów.



Pierwsza wysyłka z Czarnomorska planowana jest jeszcze w tym tygodniu.