Patryk Jaki punktuje dziennikarkę TVN. Zrobił jej wykład o energetyce [WIDEO]

Podczas konferencji prasowej europoseł Patryk Jaki wyjaśnił, że chociaż Niemcy inwestowały w OZE więcej niż Polska, w chwili kryzysu i tak mają gigantyczne problemy z energią. Wynika to z faktu, że stabilnym źródłem energii wciąż jest węgiel, a nie OZE. Przypomniał także, jak Niemcy opóźniają dostawy broni na Ukrainę oraz wymusiły na Litwie przepuszczanie towarów do Kaliningradu. – Ale tam u was (w TVN - przyp. red.) Unia jest zawsze tylko pozytywnym bohaterem – zaznaczył.

Dziennikarka TVN stwierdziła podczas konferencji polityków Solidarnej Polski, że gdybyśmy wytworzyli więcej mocy z OZE i przeznaczali na to więcej pieniędzy, to dzisiaj nie mielibyśmy takich problemów z dostawami mocy.



– Te pieniądze były przeznaczane, bo jeżeli chodzi o postęp w inwestowanie w odnawialne źródła energii, to Polska radzi sobie z tym naprawdę nieźle. Kto wytwarza więcej mocy z OZE, Polska czy Niemcy? – zapytał Patryk Jaki.



– Yyy, Niemcy – stwierdziła po dłuższej chwili namysłu przedstawicielka komercyjnej stacji.



– Brawo! A dlaczego Niemcy, skoro mają tak dużo energii wytwarzanej z OZE, boją się, czy będą w stanie ogrzać swoje domy na zimę? – dopytywał Jaki.



– Dlaczego? – zastanawiała się dziennikarka TVN.

– Dlatego że chodzi o stabilne źródła energii – zaznaczył europoseł. Dodał, że niestabilne źródła energii mogą się okazać bardzo przyszłościowe i należy w nie inwestować, ale nie za wszelką cenę.ale póki co ich nie ma – zaznaczył dodając, że dlatego dziś kluczowe powinny być stabilne źródła energii, takie jak węgiel.

– Jak ogląda się państwa stację, to ma się wrażenie, że jest jeden pozytywny bohater, czyli Unia Europejska, która zawsze chce tylko dobrze i zawsze miała rację, oraz Polska i polski rząd, który jest zawsze zły – stwierdził Jaki.



Zapytał na przykład, jak to się stało, że Niemcy używając Unii Europejskiej wymusiły na Litwie, żeby przepuszczała towary do Kaliningradu. Podkreślił, że nie było to działanie w interesie europejskiej wspólnoty, lecz decyzja na rękę władzom na Kremlu.



– Ale tam u was (w TVN - przyp. red.) Unia jest zawsze tylko pozytywnym bohaterem – zaznaczył.



Patryk Jaki zaapelował, by nikt nie miał złudzeń, że gdyby Rosja zaatakowała Polskę, a nie Ukrainę, bylibyśmy traktowani przez Niemcy dokładnie tak samo.



– Po tę broń Ukraińcy dalej wyglądają i dalej się nie mogą doczekać, bo Niemcy zawsze mają jakieś wytłumaczenie. Trzeba rozumieć te mechanizmy, a nie wmawiać Polakom każdego dnia, że Unia tylko rozdaje pieniądze, a polski rząd do niczego się nie nadaje. Jak widać na przykładzie OZE, rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana – podsumował.