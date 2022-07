Fatalna pomyłka wojsk Putina. Ukraina: To gest dobrej woli

Rosyjskie wojsko przez pomyłkę zestrzeliło w obwodzie chersońskim swój własny śmigłowiec Ka-52 Aligator – poinformował ukraiński sztab generalny komentując, że to „gest dobrej woli” ze strony okupantów.

Raport: Wojna na Ukrainie



Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych przekazał, że we wtorek nieopodal Chersonia trzy rosyjskie szturmowe śmigłowce Ka-52 próbowały zaatakować ukraińskie jednostki, lecz uderzyły we własne.



Wracając z misji śmigłowce okupantów znalazły się jednak pod „bratobójczym” ogniem ze strony rosyjskich wojsk obrony powietrznej. „Rosyjska obrona powietrzna nigdy nie wyróżniała się celnością, więc agresorzy zestrzelili tylko jeden z trzech Ka-52. Szkoda...” – pisze sztab.



Koszt takiej maszyny to ponad 16 mln dolarów. Jak podawały ukraińskie siły zbrojne, od początku inwazji rosyjskie wojska straciły 190 śmigłowców i ponad 220 samolotów.