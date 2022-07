Lewandowski zagrał przeciw Szczęsnemu. Który kadrowicz górą?

Piłkarze Barcelony zremisowali z Juventusem Turyn 2:2 w towarzyskim meczu rozegranym w Dallas. Nieco ponad godzinę w barwach hiszpańskiej drużyny grał Robert Lewandowski; gola nie zdobył. W pierwszej połowie bramki „Starej Damy” strzegł Wojciech Szczęsny.

Szczęsnego dwukrotnie, w 34. i 40. minucie, pokonał Francuz Ousmane Dembele. Dla Juventusu trafiał Moise Kean w 39. i 51.



Robert Lewandowski, z numerem 12 na koszulce, grał do 62. minuty. Wówczas zmienił go Holender Memphis Depay.



To był drugi mecz polskiego napastnika w barwach Barcy. Trzy dni temu zagrał w pierwszej połowie spotkania z Realem Madryt w Las Vegas. Czwarte w historii El Clasico rozegrane poza Hiszpanią zakończyło się wygraną Katalończyków 1:0. Jedyną bramkę zdobył pięknym strzałem sprzed pola karnego Brazylijczyk Raphinha, również nowy nabytek tego klubu.



Barcelona podczas tournee po Stanach Zjednoczonych ma rozegrać jeszcze jedno spotkanie – 31 lipca z New York Red Bulls, którego piłkarzem jest Patryk Klimala.

Prawie 34-letni Lewandowski, występujący dotychczas w Bayernie Monachium, podpisał niedawno z Barceloną czteroletni kontrakt. Kosztował 45 mln euro plus 5 mln zmiennych. Klauzula wykupu została ustalona na 500 mln euro. 5 sierpnia ma zostać oficjalnie zaprezentowany na stadionie Camp Nou.