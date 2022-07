Handel energią elektryczną z Ukrainą. Ważna decyzja UE

Unia Europejska podjęła decyzję o podwojeniu wolumenu handlu energią elektryczną z Ukrainą – poinformowała unijna komisarz ds. energii Kadri Simson po spotkaniu w Brukseli z ukraińskim ministrem energetyki Hermanem Hałuszczenką.

Jak pisze agencja Ukrinform, decyzja ta jest efektem synchronizacji sieci energetycznych Ukrainy i Mołdawii z europejskimi systemami energetycznymi, co pozwala mówić o handlu energią elektryczną na pełną skalę między Ukrainą a Unią Europejską.



– Razem udało nam się z rekordową szybkością zintegrować Ukrainę i Mołdawię z naszą siecią elektryczną. Był to moment historyczny i symboliczny. Teraz musimy zrobić kolejny krok w kierunku pełnego handlu energią elektryczną z Ukrainą. Pod koniec czerwca ruszyły pierwsze transgraniczne giełdy energii elektrycznej w Rumunii, Polsce i Słowacji – powiedziała Simson.



Podkreśliła, że taki handel pozwoli Ukrainie osiągnąć zysk, który zrekompensuje jej straty budżetowe spowodowane „efektem wojny”. Z kolei Unia Europejska zyska możliwość pozyskania dodatkowych ilości energii elektrycznej po przystępnych cenach w czasach, gdy ceny energii są szczególnie wysokie. Jednocześnie pozwoli to UE na zmniejszenie zużycia gazu, który musiałaby zużyć na wyprodukowanie własnej energii elektrycznej.

We wtorek w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie ministrów energetyki państw członkowskich UE, w którym uczestniczył minister energetyki Ukrainy.W marcuzłożyła wniosek o przystąpienie do europejskiego systemu energetycznego ENTSO-E, a na początku czerwca otrzymała prawo do eksportu swojej energii do Europy.