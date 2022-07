Upał odpuszcza, środa z możliwymi opadami [PROGNOZA]

W środę odetchniemy od upałów. Nad morzem i południowym wschodzie może spaść przelotny deszcz, na krańcach południowych oraz południowo-wschodnich prognozujemy burze - przekazała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk. Podkreśliła, że burze powinny być słabe do 10 mm opadu i wiatr w porywach do 60 km/godz.

Jak prognozuje synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Ilona Bazyluk, rano w środę będzie wiał słaby wiatr. – Najchłodniej będzie na północy i zachodzie. Tam około 14 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie – 18 stopni Celsjusza – powiedziała synoptyk.



Prognoza synoptyczna zakłada, że temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie nad morzem 18-19 stopni, w centrum 24-25 stopni, natomiast na południowym wschodzie lokalnie może być 26 stopni. Bazyluk dodała, że będzie wiał słaby wiatr, na północy umiarkowany i porywisty: zachodni i północno-zachodni.



Wieczorem słabe opady deszczu na północy i południu kraju. Wiatr słaby. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na krańcach północnych i wschodnich oraz w Karpatach zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnym deszczem. Na wschodnim wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego możliwe słabe burze.

Temperatura minimalna w nocy od 9 stopni na Pomorzu i Podlasiu do 14 stopni na południu, południowym wschodzie i nad morzem. Chłodniej w kotlinach sudeckich, około 7-8 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni.W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie oraz w Tatrach okresami duże z przelotnym deszczem. Na wschodnim wybrzeżu i na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem i 20 stopni na Suwalszczyźnie do 26 stopni na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich i północnych. W czasie burz porywy do 55 km/godz.