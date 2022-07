Cios w narkobiznes. „Chemicy” ułatwili śledczym zadanie

Policjanci CBŚP zatrzymali 17 osób związanych z kilkoma stołecznymi gangami, między innymi grupą piastowską i markowską, podczas akcji wymierzonej w producentów i handlarzy narkotykami. Śledztwo mazowieckich „pezetów” ma związek z zatrzymaniem trzech „chemików” i zlikwidowaniem dwóch laboratoriów, w których wytwarzano amfetaminę.

Śledztwo prowadzone przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie jest ściśle powiązane z innym postępowaniem dotyczącym działania grupy piastowskiej. Z ustaleń prokuratury z Wrocławia wynika, że jej członkowie mieli wyprodukować przed ponad dekadą blisko 1600 kg amfetaminy.



Jednak to prokuratorowi mazowieckich „pezetów” udało się ustalić między innymi chemików związanych z tym gangiem oraz jego klientów. Wszystko za sprawą pozyskania do współpracy kilku przestępców, mających bardzo bogatą wiedzę o działalności podwarszawskiej grupy.



W lipcu 2017 roku funkcjonariusze CBŚP z Kielc odkryli w miejscowości Wężyki na Mazowszu profesjonalne laboratorium amfetaminy. Manufaktura była ukryta w ziemiance na terenie jednej z posesji. Była wyposażona w profesjonalny sprzęt do produkcji znacznych ilości narkotyku.

W tym samym czasie na terenie Mazowsza i Podlasia zatrzymano siedem osób, a także zlikwidowano kolejne dwa laboratoria amfetaminy i pięć plantacji marihuany.

Duży wątek sprawy

Gang produkował amfetaminę bardzo wysokiej jakości (fot. CBŚP)

Właśnie produkcja i sprzedaż amfetaminy to jeden z największych wątków śledztwa mazowieckich „pezetów”. Prokuratura koncentruje się w nim na dwóch okresach działalności przestępców: lat 2007-2008 oraz 2012-2013.W czerwcu tego roku na polecenie prokuratury funkcjonariusze kieleckiego zarządu CBŚP. Śledczy ścigali się z czasem, ponieważ przestępstwa z pierwszego okresu objętego śledztwem przedawniają się po 15 latach.Prokurator Mazowieckiego Wydziału PZ PK przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupy przestępczej, produkcji nie mniej niż 200 litrów zasadowej amfetaminy (można z niej wyprodukować 600 kg– przyp. red.), udziału w obrocie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków oraz nielegalnego handlu bronią i amunicją – poinformował prok. Karol Borchólski z zespołu prasowego Prokuratury Krajowej.Sąd aresztował 21 podejrzanych, choć początkowo zgodził się na taką sankcję tylko wobec 16 osób. Po zażaleniu prokuratury sąd drugiej instancji zadecydował o takiej samej sankcji także wobec 5 podejrzanych.Łącznie w tym śledztwie zarzuty usłyszało już 41 osób.