Kijów: Jesteśmy w stanie zrekompensować ograniczenia dostaw gazu do Europy

Ukraiński system przesyłu gazu jest w stanie w pełni zrekompensować ograniczenia dostaw rosyjskiego surowca rurociągiem Nord Stream 1 do Europy Zachodniej – powiedział w Brukseli minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko.

– Nawet w warunkach wojny, która została rozpętana przez Rosję bez prowokacji, Ukraina przestrzega własnych zobowiązań międzynarodowych dotyczących transportu rosyjskiego gazu. Jednocześnie ukraiński GTS jest w stanie zapewnić tranzyt całego wolumenu gazu, który Rosja transportuje gazociągiem North Stream 1 – powiedział Hałuszczenko, cytowany przez agencję Ukrinform.



Rosyjski Gazprom poinformował w poniedziałek, że od środy 27 lipca wstrzymuje pracę jeszcze jednej turbiny w gazociągu Nord Stream 1, co będzie skutkowało ograniczeniem dostaw gazu do Europy Zachodniej do 20 proc. maksymalnej przepustowości NS1.





Tłumaczenia Gazpromu

źródło: pap

Według Gazpromu wstrzymanie pracy turbiny spowodowane jest pracami konserwacyjnymi. Koncern nie podał, jak długo mają one potrwać.Gazprom wznowił przepływ gazu przez Nord Stream 1 w zeszłym tygodniu po 10-dniowej przerwie konserwacyjnej, ale tylko przy 40-procentowej przepustowości gazociągu. To poziom, do którego Rosja obniżyła wolumeny w czerwcu z powodu – jak twierdziła Moskwa – opóźnionego powrotu turbiny serwisowanej w Kanadzie.jest drugim co do wielkości eksporterem ropy naftowej na świecie po Arabii Saudyjskiej i największym na świecie eksporterem gazu ziemnego. Europa importuje około 40 proc. swojego gazu i 30 proc. ropy z Rosji.We wtorek w Brukseli odbyło się nieformalne spotkanie ministrów energetyki państw członkowskich UE, w którym uczestniczył minister energetyki Ukrainy.