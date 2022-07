„Słupkoza” opanowuje Warszawę [WIDEO]

Coraz więcej słupków i coraz mniej miejsc do zaparkowana w Warszawie – „słupkoza” daje się we znaki nie tylko w centrum miasta, ale też na nowych osiedlach. Niestety, choć liczba miejsc do zaparkowania kurczy się drastycznie, nie słychać, żeby miasto zamierzało ich brak zrekompensować budową nowych parkingów – alarmuje TVP3 Warszawa.

To już prawdziwa epidemia. Słupki w Warszawie wyrastają jak grzyby po deszczu, nie tylko szpecą ulice, ale przede wszystkim utrudniają kierowcom parkowanie. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. To już stały element krajobrazu. W centrum Warszawy kolejne ograniczenia w parkowaniu, kilkadziesiąt kolejnych słupków postawiono przy ulicy Złotej i Zgody.



– Uważam, że wszędzie to jest zmorą – zauważa mieszkaniec stolicy. – Coraz mniej jest miejsc do zaparkowania, jest coraz trudniej, nie ma parkingów wielopoziomowych – dodaje kolejny.





Pieniądze w błoto

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP3 Warszawa

Co ciekawe, słupki w tym rejonie w przyszłym roku mają zostać... zlikwidowane. – To jest rozwiązanie tymczasowe. Pamiętajmy, że ten rejon zostanie przebudowany i te słupki będą tam do tej pory – powiedział Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.Koszt jednego słupka to około 400 zł.– zwraca uwagę stacja.Choć liczba miejsc wciąż się kurczy, nie słychać, żeby miasto zamierzało ich brak zrekompensować budową nowych parkingów. – Jest to coraz bardziej świadoma polityka wypychania kierowców z miasta – ocenia Maciej Binkowski, radny Warszawy z Prawa i Sprawiedliwości.Kierowcy już to czują dotkliwie na własnej skórze. – I podrożało, i strefa parkowania jest większa – zaznacza mieszkaniec.„Słupkoza” to nie tylko domena centrum miasta. Daje się we znaki także na nowych osiedlach. Jedna z radnych proponuje, aby jeśli już trzeba zamiast słupków stawiać stojaki rowerowe.– Uważam, że to jest bardziej praktyczne rozwiązanie. Po drugie wydaje się, że bardziej estetyczne, a po trzecie mamy coraz więcej warszawiaków, którzy jeżdżą rowerami – zauważa Renata Niewitecka, radna Warszawy, członkini Klubu Radnych KO.Takie rozwiązanie zostało wprowadzone między innymi przy rondzie ONZ. Jednak w innych miejscach lasy słupków wciąż rosną – wskazuje TVP3 Warszawa.