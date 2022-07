Polak pokonał Loch Ness wpław [WIDEO]

Spektakularny wyczyn gdynianina! Piotr Biankowski w ekstremalnych warunkach przepłynął słynne jezioro Loch Ness w Szkocji, uznawane za jedno z 13 najtrudniejszych do pokonania wpław. Po drodze był wiatr, deszcz – nawet legendarny potwór – a na końcu szczytny cel: zbiórka funduszy na łóżka dla szpitali w Gdyni i Wejherowie – informuje TVP3 Gdańsk.

O ciepłej piance trzeba było zapomnieć. Uzbrojony tylko w kąpielówki, okulary i czepek Piotr Biankowski po pokonaniu kanału La Manche podjął kolejne mordercze wyzwanie i ponownie mu sprostał.



Gdyński pływak pokonał dystans 37 km po ponad 12 godzinach walki. Z żywiołem, niską temperaturą wody – na początku wynosiła zaledwie 13 st. i, mimo że to akwen zamknięty, zdradliwą falą, spychającą w kierunku brzegu wiatrem i deszczem. Nie bez powodu Marathon Swimming Hall of Fame zalicza Loch Ness do jednego z 13 najtrudniejszych na świecie akwenów do pokonania. Wsparcie z łodzi ograniczało się do dostarczania Biankowskiemu żywności co pół godziny.



Restrykcyjnych zasad trzeba było przestrzegać, by próbę zaliczyć. No i nie trafić na legendarnego potwora z Loch Ness albo przynajmniej liczyć na jego łaskawość.

źródło: TVP3 Gdańsk

Ten cel to zbiórka pieniędzy na zakup łóżek dla rodziców dzieci, leczonych na oddziałach pediatrycznych. Łóżka trafią do szpitali w Gdyni i Wejherowie.Do tej pory za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl zgromadzono ponad 13 tys. zł, co pozwoli sfinansować kupno co najmniej ośmiu szpitalnych łóżek. A wyczyn Piotra Biankowskiego na Wyspach Brytyjskich odbił się szerokim echem.