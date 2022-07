Bydgoszcz. Ekshibicjonista onanizuje się przy kobietach [WIDEO]

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy poszukują podejrzanego o obnażanie się rowerzysty. Do sytuacji doszło przy ul. Szpitalnej i Toruńskiej w Bydgoszczy. Mężczyzna miał się onanizować przejeżdżając obok kobiet – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Bydgoskie Kapuściska – to właśnie na tym osiedlu tydzień temu jadący rowerem ekshibicjonista miał się obnażać na widok przechodzącej kobiety. Jak mówią mieszkańcy, tego typu sytuacje zdarzały się już wcześniej.



W ubiegły piątek podobna sytuacja miała miejsce na jednym z przystanków przy ulicy Toruńskiej. Mężczyzna miał się obnażać na widok czekającej pasażerki. Obie kobiety w tej sprawie zawiadomiły policję.





Działania policji

źródło: TVP3 Bydgoszcz

Policjanci z komisariatu na Wyżynach prowadzą postępowanie w sprawie nieobyczajnego wybryku. A właściwie do dwóch tego rodzaju zdarzeń. Oczywiście policjanci w tej sprawie gromadzą materiał dowodowy. Przede wszystkim– informuje kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.Według zeznań, mężczyzna jest w średnim wieku, opalony, nosił na sobie szarą koszulkę. Nie wiadomo, co skłoniło go do takiego zachowania. Zdaniem specjalistów przyczyn może być wiele.– Mówi się o kwestii obniżonej samooceny w zakresie atrakcyjności seksualnej. Mówi się, że to nierzadko osoby, które mają obawy związane z podjęciem realnego współżycia z drugą osobą. Warto pamiętać, że ekshibicjoniści dzielą się na dwie kategorie. Ekshibicjonistom sadystycznym chodzi o wywołanie przestrachu, o zakłopotanie drugiej osoby, a masochistycznym chodzi o to, aby doświadczyć bycia wyśmianym – wyjaśnia dr Magdalena Grabowska, seksuolog.To wszystko w celu zaspokojenia seksualnych potrzeb. To jednak nie usprawiedliwia ich zachowania, dlatego mężczyznę, który obnażał się w Bydgoszczy, może teraz spotkać kara.