Rozmowa Biden-Xi. Ujawniono tematy

Prezydent USA Joe Biden będzie rozmawiał z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w tym tygodniu, a wśród tematów będą między innymi Tajwan i wojna na Ukrainie – przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Jak powiedział Kirby podczas wirtualnej konferencji prasowej, planowana rozmowa przywódców mocarstw dojdzie do skutku prawdopodobnie w tym tygodniu i jak dotąd planów nie zmieniły ponawiane codziennie groźby Pekinu w związku z możliwą wizytą spiker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi na Tajwanie. MSZ ChRL zapowiedział, że jeśli polityk odwiedzi wyspę, Pekin „podejmie silne i zdecydowane środki, by zabezpieczyć naszą suwerenność”.



Kirby zastrzegł, że nie wie, czy dojdzie do tej podróży, zaznaczył, że decyzja w tej sprawie należy do samej Pelosi i nie chciał komentować spekulacji o tym, że administracja miała odradzać jej wizytę.



O tym, że Pelosi ma zamiar odwiedzenia Tajwanu – jako najwyższy rangą przedstawiciel USA od wielu lat – informował między innymi portal Politico, choć sama polityk nie potwierdziła dotąd informacji. Prezydent Joe Biden stwierdził później, że „wojsko uważa to za zły pomysł”.

– To, co robimy rutynowo, kiedy ona podróżuje za granicą, to nasz zespół ds. bezpieczeństwa narodowego dostarcza jej kontekstu informacyjnego (...) pracujemy z nią, by zapewnić, że ma wszelkie informacje i fakty, których potrzebuje, by podjąć najlepsze decyzje na temat podróży – dodał.Zapowiadając rozmowę Bidena z Xi, Kirby powiedział, że wśród tematów będą napięcia wokół Tajwanu i rosyjska agresja na– To jest jedna z najważniejszych dwustronnych relacji na świecie w jednym z najważniejszych regionów na świecie, regionie Indo-Pacyfiku. Tematem będzie wszystko, od napięć wokół Tajwanu, po wojnę na Ukrainie i to, jak lepiej możemy zarządzać naszą rywalizacją – powiedział urzędnik. Dodał, że rozmowa przywódców jest planowana od „długiego czasu”.