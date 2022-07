Samochodem do Chorwacji? Nad Adriatykiem otworzyli kilkukilometrowy most

Chorwacja otworzyła we wtorek 2,4-kilometrowy most nad Morzem Adriatyckim, który łączy kontynentalną część kraju z Półwyspem Peljesac. Dzięki tej budowli dotarcie do leżącego na południu kraju Dubrownika – oddzielonego od reszty Chorwacji skrawkiem bośniackiego terytorium – będzie ułatwione.

Za budowę mostu, której koszt wyniósł 526 mln euro, odpowiedzialne było chińskie przedsiębiorstwo. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 357 mln euro. Jak skomentowała agencja AP, kraje Europy obawiają się, że Chiny zwiększają swoje wpływy na kontynencie, inwestując w infrastrukturę, dlatego obecnie tego typu przedsięwzięcia należą do rzadkości.





W Chorwacji mostem piszą historię

Skąd sprzeciw Bośni i Hercegowiny?

źródło: PAP, portal tvp.info

Chorwacka telewizja publiczna HRT uznała dzień otwarcia mostu za „historyczny” i taki, na który „czekały pokolenia”.– To wielki dzień dla Chorwacji. (...) Świętujmy go dzisiaj! – powiedział premier Chorwacji Andrej Plenković.Jugosławia nie miała granic wewnętrznych pomiędzy swoimi sześcioma republikami, w tym między Chorwacją a Bośnią.Budowa mostu była przedmiotem sporu między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną, który sięgał 2007 roku, gdy ogłoszono rozpoczęcie inwestycji.Sarajewo sprzeciwiało się wzniesieniu mostu, argumentując, że przez zamknięcie części zatoki utrudni on dostęp do jedynego morskiego portu BiH w mieście Neum, położonego na kilkunastokilometrowym odcinku wybrzeża dalmatyńskiego, które rozdziela chorwackie terytorium. Mimo obiekcji Sarajewa, Chorwaci rozpoczęli budowę.. Turystyka ma również kluczowe znaczenie dla chorwackiej gospodarki, która pozostaje jednak jedną z najsłabszych w UE.