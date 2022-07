Ukraińcy odpierają ataki w Donbasie. „Rosja wyczerpała siły i potrzebuje taktycznej pauzy”

Bachmut, Siewiersk i Słowiańsk – to miasta w Donbasie, które Rosjanie bezskutecznie starają się zdobyć w ostatnim czasie. Linia frontu już od wielu dni niemal się nie przesuwa. Według ekspertów, rosyjska armia potrzebuje taktycznej pauzy, aby wznowić atak. To stwarza możliwości dla sił ukraińskich.

