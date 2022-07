Posłanka PO wykorzystała do walki politycznej swoje niepełnosprawne dziecko. W sieci wrze

Iwona Hartwich w mediach społecznościowych zaatakowała prezesa PiS za jego wypowiedź na temat wpływu smartfonów na młodzież. Posłanka PO wykorzystała do tego swojego niepełnosprawnego syna Kubę, publikując nagranie z jego udziałem w mediach społecznościowych. „Kim dla tej pani jest syn?” – padają pytania w grupie oburzonych internautów. Pojawiły się komentarze, że Hartwich dostała się do Sejmu, wykorzystując niepełnosprawne dziecko, a teraz kontynuuje tę strategię.

Przypomnijmy – kwestia smartfonów pojawiła się w niedzielnym wystąpieniu szefa Prawa i Sprawiedliwości skierowanym do mieszkańców Gniezna. Jarosław Kaczyński został zapytany o to, jak jego partia chce zachęcić młodych ludzi, aby na nią głosowali. Polityk mówił m.in. o programie mieszkaniowym czy zerowym podatku PIT do 26. roku życia. Zauważył jednak, że wielu młodych „to jakby trochę nie przekonało”.





Jarosław Kaczyński mówi o smartfonach, a opozycja straszy





– Młodzież jest pod bardzo wielkim wpływem smartfonu, mówiąc w przenośni. Tu znowu my wielkich możliwości nie mamy, ale będziemy prowadzili kontrakcje – powiedział lider PiS.





Te słowa podchwycili politycy opozycji, przekonując, że partia rządząca zamierza odebrać młodym Polakom smartfony. Niektórzy straszyli też działaniami legislacyjnymi, jakie rzekomo mają być podjęte w tej kwestii – choć te pogłoski natychmiast zdementował rzecznik rządu.





Hartwich wykorzystała niepełnosprawnego syna





We wtorek Iwona Hartwich (Koalicja Obywatelska) opublikowała nagranie z niepełnosprawnym synem Kubą, który w krótkim filmie mówi: „No ktoś tu chyba zwariował. Nie oddam swojego smartfona i mojej wolności”.













We wpisie posłanka oskarża PiS o niszczenie kraju i pisze o „panu bez telefonu, konta bankowego i wiedzy o życiu”, prawdopodobnie chcąc ośmieszyć Jarosława Kaczyńskiego. Jej tweet udostępniają kolejni politycy partii Donalda Tuska.





Metody walki politycznej posłanki KO, w dodatku z wykorzystaniem do tego celu niepełnosprawnego syna, nie spodobały się wielu internautom. Na Twitterze posypała się pod jej adresem lawina krytycznych komentarzy.





Internauci w szoku. „Obrzydliwe”





„Osoba, która perfidnie wykorzystała swojego chorego Syna, aby dostać się do politycznego żłobu, próbuje kolejny raz zająć sobą uwagę potencjalnych przyszłych wyborców?” – pyta jedna z internautek. „Kim dla tej Pani jest syn?” – dopytuje inny użytkownik Twittera.













#wieszwiecej Polub nas

Komentujący zauważają też, że problem uzależnienia młodzieży od smartfonów nie pojawił się w przestrzeni publicznej za sprawą Jarosława Kaczyńskiego, a niepokojący trend widoczny jest od dawna i stanowi duży problem np. w edukacji.









Inni podsumowują zachowanie Hartwich krótko: „Obrzydliwe”.













Zobacz także: „Korea Północna” – niespełnione marzenie Iwony Hartwich