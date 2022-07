Wyrzutnie Mars II i haubice PzH 2000. Ukraina potwierdza dostawę z Niemiec

Ukraina otrzymała od Niemiec ciężką broń do obrony przed rosyjską agresją. „Dostarczono obiecane wyrzutnie rakietowe typu Mars II oraz kolejne trzy samobieżne haubice 2000. Dotrzymujemy słowa” – poinformowała we wtorek minister obrony Christine Lambrecht, cytowana przez agencję dpa.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



Trzy wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Mars II i w sumie dziesięć samobieżnych haubic 2000 pochodziły z zapasów Bundeswehry. Przekazanie wyrzutni potwierdził na Twitterze Andrij Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.



Lambrecht wyjaśniła, że jako uzupełnienie tych systemów uzbrojenia przemysł dostarczy we wrześniu również radar artyleryjski typu Cobra. „Kontrakt został już podpisany, a teraz rozpocznie się szkolenie ukraińskich żołnierzy na tym bardzo skomplikowanym systemie” – przekazała niemiecka minister.





Zobacz także: Niemiecki rząd publikuje listę broni i sprzętu wojskowego dla Ukrainy

�������� Mars II MLRS have already been handed over to Ukraine by our German allies.



Wir garantieren, dass die Russen eine heiße Antwort auf ihre Aggression und Politik des Terrors und der Erpressung bekommen werden�� pic.twitter.com/rLB75D01bd