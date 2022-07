„Doktorant UW jednym z oskarżonych o napaść na furgonetkę fundacji pro-life”

Wraca sprawa ataku na furgonetkę Fundacji Pro – Prawo do życia. Chodzi o wydarzenia z czerwca 2020 roku, w których miał brać udział m.in. Michał Sz., „Margot”. Z informacji serwisu Tysol.pl wynika, że prócz aktywisty LGBT zarzuty w tej sprawie usłyszał także Paweł Sz., doktorant Uniwersytetu Warszawskiego.

Przypomnijmy – sprawa dotyczy ataku, w związku z którym Michał Sz., „Margot” trafił do aresztu, i zdemolowania furgonetki antyaborcyjnej fundacji Pro – Prawo do Życia. Zdarzenie miało miejsce 27 czerwca 2020 r. Działacze LGBT, a wśród nich „Margot” mieli napaść wtedy na członków fundacji, a internet obiegły zdjęcia i nagrania ze zdarzenia.



Rozmawialiśmy krótko po tych wydarzeniach z kierowcą zaatakowanej furgonetki, a jego relację można znaleźć w tym artykule.





Podejrzewany doktorant ze specjalnością z... resocjalizacji?

źródło: tysol.pl, portal tvp.info

Teraz serwis Tysol.pl ujawnia nowe informacje na temat tamtego zajścia i wskazuje, że innym uczestnikiem wydarzenia byłMężczyźnie zarzucono, że „w dniu 27 czerwca 2020 roku, uczestniczył w zbiegowisku, wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na Łukasza i Jana (nazwiska do wiadomości redakcji) oraz na mienie w postaci samochodu Renault Master, w trakcie którego zbiegowiska, powodując szkody o łącznej wartości 6 123zł na szkodę Fundacji Pro Prawo do Życia, przy czym czynu tego dopuścił się z błahego powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego”.Mężczyzna – czytamy dalej – częściowo przyznał się do winy i odmówił składania dalszych wyjaśnień. Z ustaleń serwisu wynika jednak, żeO postawieniu Pawłowi Sz. zarzutów miał zostać poinformowany także rektor UW prof. dr. hab. Alojzy Nowak.