Litewski wiceminister o zaleceniach UE: Już zredukowaliśmy popyt na gaz

Litwa nie będzie musiała podejmować dodatkowych działań, by zmniejszyć zużycie gazu ziemnego o 15 proc.; w kraju już zredukowano popyt na ten surowiec – powiedział we wtorek wiceminister energetyki Albinas Zananaviczius. Dodał, że zimą gaz będzie też zastępowany olejem opałowym.

„Nie przewidujemy żadnych dodatkowych środków” – powiedział Zananaviczius, cytowany przez agencję BNS. Litewski wiceminister zaznaczył, że ze względu na wzrost ceny gazu już zmniejszył się popyt na ten surowiec, a poza tym „Wilno w tym sezonie grzewczym przechodzi na olej opałowy, co dodatkowo zwiększy oszczędności na gazie ziemnym”.



We wtorek operator systemu przesyłowego gazu ziemnego Amber Grid poinformował, że w pierwszych sześciu miesiącach tego roku Litwa zużyła 9,6 terawatogodzin (TWh) gazu – o 35 proc. mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy zapotrzebowanie na gaz wyniosło 14,7 TWh.



Rząd Litwy na ostatnim posiedzeniu zezwolił też miejskim przedsiębiorstwom dostarczającym ciepło na zakup oleju opałowego w celach grzewczych.





“Prepare a sleigh in summer and a cart in winter” – that‘s how today‘s meeting of the EU Energy Council could be described. 27 EU Member States agreed to act in solidarity to get prepared for the upcoming winter by starting saving gas without any delay.#EuropeanCouncil pic.twitter.com/vfp7o8gtut