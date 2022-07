„Byli prezesi zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej pozostają w SN”

Byli prezesi dawnej Izby Dyscyplinarnej pozostają w Sądzie Najwyższym. Tomasz Przesławski trafił do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zaś Adam Roch do Izby Karnej – poinformował we wtorek zespół prasowy SN.

Łącznie z sędziami Przesławskim i Rochem dotychczas poinformowano oficjalnie o pięciorgu sędziów z dawnej Izby Dyscyplinarnej, że pozostają oni w SN. Troje trafiło do Izby Karnej, jeden do Izby Pracy, zaś jeden do Izby Kontroli Nadzwyczajnej.





Nowela ustawy o SN





Jakie dalsze losy sędziów dawnej Izby Dyscyplinarnej?





W połowie lipca weszła w życiena mocy której m.in.a w jej miejsce powstała Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zmian oczekiwała Komisja Europejska, m.in. od nich uzależniając akceptację KPO i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Nie jest jednak pewne, czy nowe przepisy spełnią tzw. kamienie milowe w tej sprawie. Wątpliwości co do tego wyrażali w ostatnim czasie niektórzy przedstawiciele Komisji.Sędziowie orzekający wcześniej w Izbie Dyscyplinarnej mogą zostać przeniesieni do innej izby, zaproponowanej przez I prezes SN, lub przejść w stan spoczynku. Na podjęcie decyzji mają tydzień od momentu formalnego otrzymania propozycji.Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, wszystkim 11 zainteresowanym sędziom dawnej Izby Dyscyplinarnej doręczono takie oferty. Oznacza to, że najprawdopodobniej w tym tygodniu znane będą dalsze losy wszystkich sędziów zlikwidowanej Izby.

Jako pierwsza na propozycję I prezes SN odpowiedziała sędzia Małgorzata Bednarek. Zdecydowała o pozostaniu w SN i orzekaniu w Izbie Karnej. W zeszłym tygodniu informowano także, że decyzję o dalszym orzekaniu w SN podjął sędzia Jarosław Sobutka – przeszedł on do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast w poniedziałek poinformowano o przejściu do Izby Karnej sędziego Ryszarda Witkowskiego.



We wtorek zespół prasowy sądu przekazał zaś komunikat, w którym poinformował, że „z dniem 26 lipca br. sędzia SN Tomasz Przesławski został przeniesiony do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zaś sędzia SN Adam Roch – do Izby Karnej”. Sędzia Przesławski był prezesem Izby Dyscyplinarnej od lutego 2019 r. do lutego 2022 r., zaś jego następcą – do momentu likwidacji tej Izby – był sędzia Roch.





Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy wyznaczono również pięcioro sędziów, którzy tymczasowo orzekają w nowej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej i przewodniczącego dwóch wydziałów tej Izby. Jest nim – do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziów na stałą kadencję – sędzia Wiesław Kozielewicz. Obowiązki prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej pełni zaś obecnie I prezes SN Małgorzata Manowska.

Jak zapowiedziano, losowanie sędziów mających na stałe orzekać w tej izbie odbędzie się między 5 a 16 sierpnia podczas Kolegium SN, które zwoła prezes Małgorzata Manowska. Spośród wszystkich sędziów SN (z wyjątkiem I prezes, prezesów izb i rzeczników dyscyplinarnego i prasowego) wylosowanych zostanie 33 kandydatów, którzy będą niezwłocznie przedstawieni prezydentowi. Ten zaś dokona ostatecznego wyboru 11 sędziów, którzy będą orzekać w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej.Ci z sędziów dawnej Izby Dyscyplinarnej, którzy zdecydują się jednak pozostać w SN, będą brali udział w losowaniu do nowej Izby. Tym samym istnieje prawdopodobieństwo, że niektórzy z tych sędziów znajdą się ostatecznie w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.