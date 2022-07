Lider niemieckiej CDU w Warszawie. W planach rozmowy z premierem oraz prezesem PiS

Lider chadeckiej partii CDU i szef frakcji parlamentarnej CDU/CSU Friedrich Merz uda się w najbliższą środę do Polski, gdzie spotka się m.in. z szefem rządu Mateuszem Morawieckim. Jak ustalił portal tvp.info, w planie są także rozmowy z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezesem Jarosławem Kaczyńskim. – Strona niemiecka zwróciła się z prośbą o takie spotkanie – mówi nam rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Niemiecki portal tygodnika „Spiegel”, który jako pierwszy poinformował o planach wizyty Merza, zauważa, że Warszawa jest zirytowana z powodu przeciągającej się wymiany czołgów, a postawę Berlina w tej sprawie skrytykował ostro także Merz. Według informacji portalu, polityk CDU uważa za konieczne utrzymywanie obecnie bliskich kontaktów z kierownictwem politycznym w Polsce i podobno chce uspokoić sytuację po tym, jak ostatnio pojawiła się masowa krytyka Niemiec z powodu opieszałej wymiany czołgów (tzw. Ringtausch).





Fogiel o wizycie lidera niemieckiej opozycji w Polsce

Były obietnice i na nich się skończyło

– Myślę, że rozmowy nie będą dotyczyły jedynie kwestii czołgów, ale także szerzej: pomysłów na to, jak zwiększyć niemieckie zaangażowanie w pomoc Ukrainie – mówi w rozmowie z portalem tvp.info rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.Potwierdza tym samym, że na środę zaplanowano spotkanie Friedricha Merza z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i sekretarzem generalnym partii Krzysztofem Sobolewskim. Oddzielnie lider CDU ma spotkać się także z premierem Mateuszem Morawieckim.Jak wskazuje Fogiel, mamy do czynienia z politykiem będącym dziś po opozycyjnej stronie w niemieckiej polityce, ale należy docenić gotowość do rozmów, bo – dodaje – kwestia czołgów kładzie się cieniem na polsko-niemieckich relacjach w ostatnim czasie.Przypomnijmy – podobnie jak inne kraje Europy Wschodniej, Polska wysłała na Ukrainę stare czołgi bojowe produkcji radzieckiej, które Niemcy mieli zastąpić nowocześniejszym sprzętem., co jest powodem wielkiego gniewu na rząd niemiecki – przypomina „Spiegel”.Lider CDU Merz ostro skrytykował w poniedziałek kanclerzaw tej sprawie. Wymiana czołgów „utknęła w ślepym zaułku z powodu wahania kanclerza Olafa Scholza” –Według jego informacji, Merz uda się następnie na Litwę, gdzie spotka się m.in. zLider grupy parlamentarnej CDU/CSU Merz udaje się do Polski i na Litwę z niewielką delegacją. Towarzyszyć mu będzie m.in. były sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak, przewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej.