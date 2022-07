Prezydenci Polski i Litwy planują wizytę w Kijowie. „Nie zmniejszymy zaangażowania na Ukrainie”

Polska i Litwa nie zmniejszą zaangażowania na Ukrainie, nie będziemy ulegać szantażom ze strony Rosji – podkreślił prezydent Andrzej Duda po konsultacjach z przywódcą Litwy Gitanasem Nausedą. Prezydent zadeklarował, że zarówno on, jak i Gitanas Nauseda planują kolejne podróże do Kijowa.

Czytaj więcej w raporcie: Wojna na Ukrainie



W poniedziałek i wtorek odbywały się konsultacje przywódców Polski i Litwy na temat m.in. sytuacji na Ukrainie i Białorusi, polityki energetycznej i stosunków w dziedzinie bezpieczeństwa, a także obecnego stanu sankcji unijnych przeciwko Rosji.



„Dwa dni niezwykle cennych rozmów z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Nasze kraje nie zmniejszą zaangażowania na Ukrainie, obaj planujemy kolejne podróże do Kijowa, nie będziemy też ulegać żadnym szantażom ze strony Rosji” – napisał we wtorek po południu na Twitterze Andrzej Duda.



Prezydent zaznaczył, że Litwa i Polska zwiększą też współpracę wojskową. Prezydencka kancelaria przekazała wcześniej, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prezydenci Duda i Nauseda spotykali się kilkunastokrotnie, z czego dwukrotnie wspólnie udali się do Kijowa.





Zobacz także: Prezydent Duda powitany owacją w ukraińskim parlamencie

#wieszwiecej Polub nas

Dwa dni niezwykle cennych rozmów z prezydentem Litwy @GitanasNauseda . Nasze kraje nie zmniejszą zaangażowania na Ukrainie, obaj planujemy kolejne podróże do Kijowa, nie będziemy też ulegać żadnym szantażom ze strony Rosji. Litwa i Polska zwiększą też współpracę wojskową. ���������� pic.twitter.com/JfPNDDJTV7 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 26, 2022

Drugi dzień konsultacji polsko-litewskich nad Bałtykiem. Sytuacja międzynarodowa jest trudna ale w tym kontekście jeszcze wyraźniej widać wartość dobrych relacji, jedności, wspólnego planowania, koordynacji działań politycznych, wzajemnego zrozumienia potrzeb i interesów. ���������� pic.twitter.com/JRCw8D1bJj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) July 26, 2022

Trwają konsultacje Prezydentów Polski i Litwy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy @AndrzejDuda i @GitanasNauseda spotykali się kilkunastokrotnie, z czego dwukrotnie wspólnie udali się do Kijowa.



Razem jesteśmy silniejsi współdziałając dla ���� i ����, a także całego regionu. pic.twitter.com/feu6K6H5om — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 26, 2022

źródło: pap

Pierwsza wizyta miała miejsce dzień przed atakiem rosyjskim na Ukrainę – 23 lutego 2022 roku, drugi raz wizytę w Kijowie Andrzej Duda i Gitanas Nauseda złożyli wraz z prezydentami Estonii i Łotwy 13 kwietnia 2022 roku – jako pierwsi prezydenci od momentu wybuchu wojny. Prezydent Andrzej Duda odbył ponadto podróż do Kijowa w maju; wygłosił wówczas orędzie w ukraińskiej Radzie Najwyższej. Był pierwszym zagranicznym przywódcą, który wystąpił na forum ukraińskiego parlamentu od wybuchu wojny w tym kraju.26 lipca to 153. dzień wojny Rosji przeciw Ukrainie.